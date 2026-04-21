中島健人、セクシーの次は“フェロモン”を代名詞に 超イケメン店長役に「これは僕だな」
歌手で俳優の中島健人が、都内で行われた28日放送開始のNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）試写会に登壇。イケメン店長役の出演依頼があった時のことを振り返った。
【写真】コンビニ制服で！ウインクする中島健人
中島は、『テンダネス門司港こがね村店』の店長・志波三彦（ミツ）を演じる。志波は、フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしている“超イケメン店長”だ。
“超イケメン店長”の役に「これは僕だなと思いました」とにやり。「人生の中で“セクシー”という言葉を看板にしている人生も長かったですが、セクシーの次は“フェロモン”かと。やっぱり言葉の定めから逃れられないと改めて思ってます」と冗談めいて話し、会場を笑いに包んだ。
また、原作の町田そのこ氏の書籍について「言葉も物語も町田先生の書く文字1つ1つがすごく丁寧で柔らかいんですよね。だから温かいコンビニ弁当を持ったような気持ちになるというか、すごく安心するんですよ」と語り、「そこに根本ノンジ先生が脚本としてドラマナイズして、素敵な作品に仕上げていただいてるので感謝です」と柔らかい笑みを見せた。
【写真】コンビニ制服で！ウインクする中島健人
中島は、『テンダネス門司港こがね村店』の店長・志波三彦（ミツ）を演じる。志波は、フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしている“超イケメン店長”だ。
また、原作の町田そのこ氏の書籍について「言葉も物語も町田先生の書く文字1つ1つがすごく丁寧で柔らかいんですよね。だから温かいコンビニ弁当を持ったような気持ちになるというか、すごく安心するんですよ」と語り、「そこに根本ノンジ先生が脚本としてドラマナイズして、素敵な作品に仕上げていただいてるので感謝です」と柔らかい笑みを見せた。