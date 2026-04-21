もうハサミはいらない！手だけでクラフトテープをキレイに切る方法
▶【写真付きで解説】もうハサミはいらない！手だけでクラフトテープをキレイに切る方法
クラフトテープを切るとき、ハサミを持ってくるのが手間だなと感じる人は多いのではないでしょうか。いざハサミを使うと、刃にくっついてうまく切れなかったり、糊でベタベタになったり…。今回は、ハサミが手元にないときや刃を汚したくないときに役立つ、SNSで話題の手だけできれいに紙製のクラフトテープを切る方法を紹介します！
紙製のクラフトテープは、ちょっとしたコツを掴めば道具なしでもまっすぐきれいに切れるんです！
【切り方】
1、クラフトテープをロールからはがし、切りたいラインがロールのフチに対して平行になるよう、粘着面を上にして斜めに折り返します。
2、斜めに折った部分を親指でしっかり押さえて、ロールのフチで切るイメージでテープを下に下げましょう。
3、少し勢いを付けるとまっすぐ切れます。うまくいかない場合は、カットしたい部分に少し切れ目を入れておくといいでしょう。
クラフトテープを使うとき「端が見つからない…」なんてこともありますよね。次の方法なら、ハサミなしでクラフトテープをきれいにカットできるだけでなく、そんなプチストレスからも解放されます！
【端を見つけやすい切り方】
1、クラフトテープの切りたいラインがロールのフチに対して平行になるよう、粘着面を内側に折り込みます。
2、こちらも、ロールのフチを使って切るイメージでクラフトテープを下げてカットしましょう。
3、きれいに切り離せます。
粘着面を内側に折り込んだ部分が端の目印になり、次に使用する際の目印になります。
■慣れればとっても簡単！活用アイデア集
今回紹介した手でクラフトテープをきれいに切る方法は、ダンボールに荷物を梱包するときやマスキングテープのカットにも応用できます。
【ダンボールの梱包】
ダンボールに荷物を梱包する際も、いちいちハサミを取りに行かなくて済むので便利です。作業がスムーズに進み、ちょっとした時短にもつながります。
【マスキングテープのカット】
今回紹介したライフハックは、紙製のテープならなんでもOK！マスキングテープにも応用できます。ハサミいらずで切れるので、ラベル作りやちょっとした貼り付けのときもラクラクです。
■やってみてわかったポイントと注意点
はじめは少し手こずりましたが、何度か試してコツを掴めば、スムーズにカットできるようになりました。ですが、ダンボールを梱包する際、クラフトテープの端を貼ってからカットするのは、角度が固定されるので少々難易度が高め。慣れるまでは必要な長さに切ってから貼るほうがきれいに仕上がるでしょう。
今回紹介したライフハックは、手で切れない布テープやOPPテープには不向きなので、紙製のクラフトテープやマスキングテープなどで活用してくださいね。
■クラフトテープを使う時のプチストレスは今日で終わり！
ダンボールの梱包や小物のまとめなど、思った以上に出番の多いクラフトテープ。その度にハサミを用意したり糊でベタベタになったりと、プチストレスを感じがちですよね。今回紹介した方法なら、手だけでサッとまっすぐ切れるので、クラフトテープを使った作業がぐっとラクになります。ぜひ、コツをおさえつつ試してみてくださいね。
文＝ゆき
2児のママライターです！効率よく時短できるライフハックが大好き！小さな工夫で、毎日が少し楽になる、誰でもすぐに真似できる、そんな簡単で便利なライフハックを紹介します。