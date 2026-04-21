原由子ソロデビュー45周年記念！音楽人・原由子の魅力に迫るアニバーサリー企画がスタート

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ソロデビュー45周年を迎えた、原 由子。その45周年という特別な記念日に、原 由子のアニバーサリーを祝う特別企画が4月21日よりスタートした。

■ アニバーサリー企画第1弾はApple Music『これ聴いてます』配信

1978年にサザンオールスターズのメンバーとしてデビューし、1981年のソロデビューから4月21日でちょうど45年を迎えた原 由子。3月末から4月頭にかけてその節目を祝うアニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原 由子45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』を、縁深き二つの古都・京都と鎌倉で全4公演にわたって開催し、大きな感動と話題をもって完走した。

アニバーサリー企画の第1弾は、Apple Musicのラジオ番組『これ聴いてます』への出演。『これ聴いてます』は、出演者のミュージックライブラリに入っている楽曲、自身の曲や最近のお気に入り、長年親しんできた音楽を紹介するApple Musicのラジオ番組。ミュージシャンだけでなくファッション・映画・スポーツなど各界の著名人が普段どんな音楽とともに生きているかを伝える番組で、選曲とそのエピソードを通じて、リスナーと出演者の距離をぐっと縮めてくれるのが魅力だ。

今回、原がセレクトしたのは、原の音楽的な原体験となったビートルズから近年ライブを観て感動したというコールドプレイまで5組のアーティストの楽曲に、自身の「花咲く旅路」を加えた計6曲。

小学生の頃にお年玉を握りしめてレコード店へ向かったビートルズとの最初の衝撃的な出会いから、高校時代にギターを片手に歌い込んだ洋楽の名曲たち、サザンオールスターズのツアー中に楽屋でそっと心を落ち着かせてくれた1曲、そして東京ドームのライブで最も感動したというコールドプレイまで。

原 由子自身の言葉で語られる各楽曲へのエピソードは、サザンのメンバーやソロミュージシャンである前にひとりの音楽ファンであり続けてきた彼女の素顔を映し出している。そして、自身の楽曲としてセレクトされた「花咲く旅路」についても、先日のアニバーサリーライブと絡めてトーク。ソロデビュー45周年を迎えた原自身が語る音楽人・原 由子の原点と今を番組でぜひチェックしよう。

■第2弾は、20人のライターが原 由子を徹底解剖する20日間連続の深掘り企画

アニバーサリー企画の第2弾は、サザンオールスターズ公式サイト内で展開されているWEBメディア『サザン・タイムズ』での特別企画「原 由子 ソロデビュー45周年記念!! はらゆうこを語るひととき」。

20人のライターが筆を取り、原がメインボーカルを務めた楽曲やミュージシャン原 由子について音楽評論した記事が、4月21日より20日間毎日公開される。ミュージシャン原 由子の45年のキャリアを様々な角度から徹底解剖する特別な内容は必見だ。

さらに『サザン・タイムズ』には、原 由子 45th Anniversary Live『京都・鎌倉物語 2026』のライブレポートも掲載。また、今後は、原 由子本人が自身の音楽活動を振り返る独占インタビューも公開予定だ。

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