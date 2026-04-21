市川團十郎、『リブート』出演を振り返る「たまたま道で出会って…」 大物政治家役に
歌舞伎俳優の市川團十郎が21日、東京・豊洲の魚河岸水神社で行われた『江戸紫の鉢巻』贈呈式に参加した。
【写真】凛々しい…！袴姿で贈呈式に挑む市川團十郎
5月歌舞伎座『團菊祭五月大歌舞伎』（5月3日〜27日）夜の部で成田屋の家の芸『助六由縁江戸桜』を上演する。『助六由縁江戸桜』は、二世市川團十郎が初演。代々の市川團十郎家の俳優を務める際に魚河岸にあいさつに行き、旦那衆から舞台で使用する引幕と下駄と鉢巻が贈呈されてきた。その伝統は今に受け継がれ、助六が締める江戸紫の鉢巻が、魚河岸水神社と魚河岸に関する文化行事を守る魚河岸会から助六を演じる市川團十郎家に贈られている。
公演の開幕に先立ち、團十郎が豊洲にある魚河岸水神社を訪れ、成功祈願と「江戸紫の鉢巻」の贈呈式が行われた。贈呈式の前には取材会も実施。團十郎は「5月の歌舞伎座におきまして上演することが決定しました。松緑さんの息子さんの左近さんが（三代目尾上）辰之助になるという興行でもある。我々世代、大先輩たちと5月の歌舞伎座を作っていこうという興行でございます。何卒、よろしくお願いします」とあいさつした。
『助六由縁江戸桜』への意気込みを問われると「こういう会見を魚河岸さんでさせていただくことは初めて。まず、そういうところなのかなと。二代目市川團十郎が『助六』を初演して、その当時の江戸の評判を得て、魚河岸さまからは鉢巻、当時の蔵前、新吉原から下駄と蛇眼の傘を頂戴した。そういう時代が350年間続いてきた。私が『助六』を上演する度に、父が『助六』を上演する度に魚河岸さまからは、いつも江戸紫の鉢巻を贈呈していただく。ずっと伝統としてやってまいりました。今、2026年、江戸というものに対しての感覚はたぶんおそらくほとんどの方がなくなってるのかな、と。ですが歌舞伎や、魚河岸、または『助六由縁江戸桜』というような演目には、江戸の情緒があふれているところが散りばめられているわけです。そういったところを役者としては、父に教わったように演じられるように頑張ってきたいかなと思っています」と話していた。
團十郎といえば、鈴木亮平主演のTBS日曜劇場『リブート』に出演。2022年に十三代目市川團十郎を襲名して以降、初のドラマ出演となり、大きな話題となった。「たまたまドラマに出ていた友達と道で会って。『何でも出るよ』と言ったら出ることになっちゃった。深い意図はなかった」と笑う。監察官・真北正親（伊藤英明）が追う野党第一党党首・真北弥一役だった。團十郎の友達とは伊藤のことで、弥一と正親は兄弟の設定。「彼のが年上なんですけど、私がお兄ちゃんで」と苦笑いを浮かべていた。
【写真】凛々しい…！袴姿で贈呈式に挑む市川團十郎
5月歌舞伎座『團菊祭五月大歌舞伎』（5月3日〜27日）夜の部で成田屋の家の芸『助六由縁江戸桜』を上演する。『助六由縁江戸桜』は、二世市川團十郎が初演。代々の市川團十郎家の俳優を務める際に魚河岸にあいさつに行き、旦那衆から舞台で使用する引幕と下駄と鉢巻が贈呈されてきた。その伝統は今に受け継がれ、助六が締める江戸紫の鉢巻が、魚河岸水神社と魚河岸に関する文化行事を守る魚河岸会から助六を演じる市川團十郎家に贈られている。
『助六由縁江戸桜』への意気込みを問われると「こういう会見を魚河岸さんでさせていただくことは初めて。まず、そういうところなのかなと。二代目市川團十郎が『助六』を初演して、その当時の江戸の評判を得て、魚河岸さまからは鉢巻、当時の蔵前、新吉原から下駄と蛇眼の傘を頂戴した。そういう時代が350年間続いてきた。私が『助六』を上演する度に、父が『助六』を上演する度に魚河岸さまからは、いつも江戸紫の鉢巻を贈呈していただく。ずっと伝統としてやってまいりました。今、2026年、江戸というものに対しての感覚はたぶんおそらくほとんどの方がなくなってるのかな、と。ですが歌舞伎や、魚河岸、または『助六由縁江戸桜』というような演目には、江戸の情緒があふれているところが散りばめられているわけです。そういったところを役者としては、父に教わったように演じられるように頑張ってきたいかなと思っています」と話していた。
團十郎といえば、鈴木亮平主演のTBS日曜劇場『リブート』に出演。2022年に十三代目市川團十郎を襲名して以降、初のドラマ出演となり、大きな話題となった。「たまたまドラマに出ていた友達と道で会って。『何でも出るよ』と言ったら出ることになっちゃった。深い意図はなかった」と笑う。監察官・真北正親（伊藤英明）が追う野党第一党党首・真北弥一役だった。團十郎の友達とは伊藤のことで、弥一と正親は兄弟の設定。「彼のが年上なんですけど、私がお兄ちゃんで」と苦笑いを浮かべていた。