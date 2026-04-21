Travis Japanの川島如恵留さん（31）が21日午後8時から日本テレビ系で放送の『踊る！さんま御殿!!』に初出演。20個以上持つという資格・免許を使った未来構想を明かしました。

今回のテーマ『タメになる習い事発表会』で、同番組初登場の川島さんは、明石家さんまさん（70）から「今日はがんばって」と言われると、「何をがんばったらいいですか？」と聞き返してしまい、さんまさんから「トークや！」とお叱りが。

テーマトークで川島さんは「大人の習い事を今やっているんです」と話し、MENSA会員である頭脳を生かし取得した20個以上の資格や免許の一覧に、さんまさんは「やばい！ こいつすごい！」と絶賛。

また、「Travis Japanランドを作りたいんです」と、その練習用に土地を買って自ら整地をしているという規格外の話に、ほかのゲストたちもくぎ付けに。さんまさんから「あとは何の免許が足らんねん」と聞かれると、ランドが完成した後に必要となる免許取得についても構想を語る川島さん。

しかし、その後のトークで、突然「助けられた曲は？」と質問された際には、その回答に納得がいかないさんまさんから「お前はトークの免許を取れ！」と再び怒られてしまう場面も。

番組には、3月末で日本テレビを退社したフリーアナウンサー・岩田絵里奈さん（30）や、『シューイチ』でともにMCを務めていた中山秀征さん（58）、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、今季限りでの現役引退を発表したばかりの“りくりゅう” 木原龍一さん（33）とかつてペアを組んでいた高橋成美（34）さん、NiziU・RIKUさん（23）らも出演します。