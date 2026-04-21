[THE GIANTS 2026]

泉口友汰（２６）が打席に臨む姿を見て、球団専属の鈴木一幸カメラマンはふと思うことがある。

「心なしか、昨季よりも体が一回り大きくなったような……」。小さい頃から肩幅が広く、実際の身長、体重より立派な体格に見られていたのは、本人も認めるところ。ただ、３年目の今季は、ファインダー越しの「力感」が増したように映るそうだ。

実際、全試合３番に座り、８日の広島戦では、九回に内角球を豪快に引っ張って３号逆転２ラン。開幕二軍から遊撃の定位置を奪い、打率３割１厘と飛躍した昨季は６本塁打だった。開幕から１１試合目でその半分に到達しており、確かな進歩を遂げている。

選手の筋力強化や調整を担当する岩垣光洋トレーナーによると、昨季と比べ、体格の大幅な変化はないという。一方で、「体のバネを示す数値、全身の力を連動して伝える力は去年より明らかに良くなった」と明かす。

たとえば、重さ３キロのメディシンボールを両手で持ち、後方へと放り上げるチーム測定。泉口は１８メートル６０を記録し、キャベッジらを抑えて堂々の野手トップに立った。筋力で外国人選手に引けを取っても、各部位を的確に連動させることで、並外れた力を発揮していることを示している。

チームの中位程度の数値だった昨季から急浮上した要因に、継続してきた多種の試合前トレーニングがある。ジャンプや回旋、左右の切り返しなど細かな動きの鍛錬を、早出練習の時間からコツコツと重ねる泉口を、岩垣トレーナーは「継続力がすごい。劇的に、ではなく、着実に成長している」と認める。本人は「変化はそこまで感じない」とけむに巻くが、「トレーニングはオフもしっかりやってきた。その成果が出ているならいい」と話し、地道な研さんに対する自負をのぞかせる。

数多くの一流打者を撮影してきた鈴木カメラマンは、「自信の表れかな。堂々としている選手ってやっぱり大きく見える」とも付け加える。実績と充実のトレーニングによって得た手応えが、泉口を一層たくましく見せている。（井上敬雄）