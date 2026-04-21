会社四季報のパラパラ読みで、秀英予備校（4678、東証スタンダード）に目が止まった、業績欄の見出しが【大幅増益】と題されていたからだ。

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少子・高齢化の進捗。後者は我々老人組が主役（？）。前者は我々の孫世代が主役。過日、揃って高校生になった孫から「入学式の様子」が送られてきた。読者の誰しもが「少子化進捗の中で予備校の収益が大幅増益」と記されていることに「？」を感じるはずだ。

さすがに秀英予備校もコロナ禍の厳しさに晒されていた。が2025年3月期は「3.4%増収（106億9300万円）、77.7%営業増益（3億8600万円）、10円配に回復」-今26年3月期は「1.0%増収（108億8000万円）、6.2%増益（4億1200万円）」計画。回復基調を実感させられる。

そして今期をスタートラインとする至29年3月期の中計を「112億7000万円、5憶4700万円」-「115億3700万円、6億2500万円」-最終期を「26年3月期比9.5%増収（119億1500万円）、2.05倍増益（8億4400万円）」と掲げている。

『中期経営計画策定に関するお知らせ』では「差別化戦略」として、「やる気を引き上げる」「プロ講師/講師が親切に指導する」「豊富なデータをもとに、的確な学習・受験指導を徹底する」としている。否定するつもりなど毛頭ないが、『策定に関するお知らせ』の中には差別化戦略とし「なるほどね」と感じるこんな表現がある。

「今期第2四半期特別損失1億3200万円を計上した。成長戦略の一環として、効率的な校舎の適正配置を進めるため、スクラップ&ビルドを進めている。27年5月に賃貸契約切れになる北海道の拠点校1校舎があるが、対象のひとつと決めた。対象生徒となる足の便を勘案しドミナント内の校舎とスクラップ&ビルトを実践した」。

言い換えればその実践の可否は秀英予備校の合理化に繋がる。その文面からは「今後とも積極的に取り組む」とするニュアンスが読み取れた。更に言えばスクラップ&ビルトで他の予備校へのアライアンス、の匂いがプンプンとした。

勝ち残るために、秀英予備校はM&Aもいま携えている。

客観的データは、こう教えている。小中高&1浪生を対象とする予備校の市場規模は2000年以降9000億円台から縮小状態に入り、2035年には約8700億円まで/40年には約8644億円まで縮小する。サバイバルにはアライアンスは不可欠な戦略となる。

秀英予備校の本稿作成中の株価は300円台前半。さて・・・