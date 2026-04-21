北海道や東北では向こう1週間はたびたび雨 気温差が大きく、避難グッズには防寒具も
地震の被災地では、風のピークは今日21日の夕方までですが、明日22日も強い風にご注意ください。また、向こう1週間は、低気圧や前線の影響でたびたび雨となる日がある見込みです。一方で、晴れる日は朝晩と昼の気温差が大きくなるため、避難持ち出しグッズには防寒具も用意しておきましょう。
明日22日の被災地 道南〜青森県でにわか雨や雷雨
今日21日は、低気圧が発達しながら北海道付近を進んでおり、北日本を中心に風が強まっています。昨日20日に発生した三陸沖を震源とする地震の被災地のうち、青森県や宮城県の太平洋側では、今日21日夕方まで西よりの暴風が吹く可能性があります。地震で壊れた建物の一部が風で飛ばされるおそれがあるため、被災地では普段以上に暴風に警戒してください。
岩手県から千葉県にかけての太平洋沿岸はおおむね晴れますが、平年より気温が高く、日中は汗ばむ陽気となる所があるでしょう。屋外で作業をする方などは、熱中症にお気をつけください。
23日〜24日と27日前後は被災地で雨
23日(木)から24日(金)は、本州の南岸から東の海上へ前線を伴った低気圧が進む見込みです。23日(木)は千葉県や茨城県、福島県で雨が降り始め、24日(金)は宮城県や岩手県でも一時、雨が降るでしょう。
24日(金)前後で気温が大幅に下がる所が多く、24日(金)の予想最高気温は、浦河で9℃、仙台で18℃、25日(土)の予想最低気温は浦河で1℃、仙台で6℃となっています。地震や津波に備えて、非常持ち出しグッズを準備する際は、防寒着もご用意ください。
27日(月)前後も、低気圧や前線の影響で、被災地では雨の降る所が多いでしょう。
地震で地盤の緩んでいる所では、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まることがあるため、雨の降り方に注意してください。また、昨日20日の地震を受けて、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されており、北海道から千葉県を対象に、今後1週間程度は、引き続き大きな地震に注意が必要です。
災害への備え〜昼〜
地震はいつ襲ってくるかわかりません。地震の発生に備え、昼間外出するときは、身元や緊急連絡先がわかるものを持っておきましょう。常備薬・病名や処方箋のメモ、少量の飲み物や食料もあるといいでしょう。
また、日頃から家族で、避難場所や避難後に集合する場所、避難後の連絡方法なども話し合っておきましょう。
災害への備え〜夜〜
夜の避難に備え、避難グッズやスニーカー、携帯電話など必要なものは枕元に置いておくといいでしょう。懐中電灯も用意して、外に出る場合は、危険な場所がないかしっかり状況を確認するようにしてください。