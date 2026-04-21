地震の被災地では、風のピークは今日21日の夕方までですが、明日22日も強い風にご注意ください。また、向こう1週間は、低気圧や前線の影響でたびたび雨となる日がある見込みです。一方で、晴れる日は朝晩と昼の気温差が大きくなるため、避難持ち出しグッズには防寒具も用意しておきましょう。

明日22日の被災地 道南〜青森県でにわか雨や雷雨

今日21日は、低気圧が発達しながら北海道付近を進んでおり、北日本を中心に風が強まっています。昨日20日に発生した三陸沖を震源とする地震の被災地のうち、青森県や宮城県の太平洋側では、今日21日夕方まで西よりの暴風が吹く可能性があります。地震で壊れた建物の一部が風で飛ばされるおそれがあるため、被災地では普段以上に暴風に警戒してください。





明日22日にかけて北海道から東北の上空には強い寒気が流れ込む見込みです。北海道の道南から青森県太平洋側にかけては雲が広がりやすく、にわか雨になる所があるでしょう。寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。屋外で復旧作業をする際、発達した積乱雲が近づく兆しがみられたら、頑丈な建物内に移動するなど、安全を確保するようにしてください。岩手県から千葉県にかけての太平洋沿岸はおおむね晴れますが、平年より気温が高く、日中は汗ばむ陽気となる所があるでしょう。屋外で作業をする方などは、熱中症にお気をつけください。

23日〜24日と27日前後は被災地で雨

23日(木)から24日(金)は、本州の南岸から東の海上へ前線を伴った低気圧が進む見込みです。23日(木)は千葉県や茨城県、福島県で雨が降り始め、24日(金)は宮城県や岩手県でも一時、雨が降るでしょう。



24日(金)前後で気温が大幅に下がる所が多く、24日(金)の予想最高気温は、浦河で9℃、仙台で18℃、25日(土)の予想最低気温は浦河で1℃、仙台で6℃となっています。地震や津波に備えて、非常持ち出しグッズを準備する際は、防寒着もご用意ください。



27日(月)前後も、低気圧や前線の影響で、被災地では雨の降る所が多いでしょう。



地震で地盤の緩んでいる所では、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まることがあるため、雨の降り方に注意してください。また、昨日20日の地震を受けて、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されており、北海道から千葉県を対象に、今後1週間程度は、引き続き大きな地震に注意が必要です。

災害への備え〜昼〜

地震はいつ襲ってくるかわかりません。地震の発生に備え、昼間外出するときは、身元や緊急連絡先がわかるものを持っておきましょう。常備薬・病名や処方箋のメモ、少量の飲み物や食料もあるといいでしょう。



また、日頃から家族で、避難場所や避難後に集合する場所、避難後の連絡方法なども話し合っておきましょう。

災害への備え〜夜〜

夜の避難に備え、避難グッズやスニーカー、携帯電話など必要なものは枕元に置いておくといいでしょう。懐中電灯も用意して、外に出る場合は、危険な場所がないかしっかり状況を確認するようにしてください。