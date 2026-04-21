色と香りで選ぶ限定セット！ Lisn「POP UP SHOP」

記事ポイント LisnのPOP UP SHOPが阪急メンズ大阪で4月29日から5月5日まで開催イベント限定で5色の数量限定アソートメントアイテムを展開各2,530円でインセンス6種計30本入りのガラスケース付き LisnのPOP UP SHOPが阪急メンズ大阪で4月29日から5月5日まで開催イベント限定で5色の数量限定アソートメントアイテムを展開各2,530円でインセンス6種計30本入りのガラスケース付き

京都発の香りブランド「Lisn（リスン）」が、阪急メンズ大阪で開催される「HANKYU MEN’S OSAKA FRAGRANCE FESTIVAL 2026」に登場します。

会期は2026年4月29日から5月5日まで。

イベント限定アイテムを含む、香りのプロダクトがそろうPOP UP SHOPです。

Lisn「POP UP SHOP」





会場：阪急メンズ大阪 B1 メンズビューティー開催期間：2026年4月29日(水)〜5月5日(火)営業時間：平日11:00〜20:00、土日祝10:00〜20:00電話番号：06-6361-1381（代表）

今回のPOP UP SHOPでは、インセンスを中心に、空間になじみやすいシンプルでスタイリッシュなホルダーや、ギフト向きのセットアイテムを販売します。

香りを楽しみ慣れた人はもちろん、インセンスを初めて手に取る人でも選びやすいラインアップ。

イベント会場ならではの限定アイテムにも注目です。

限定アソートメント





商品名：RED COLORS ASSORTMENT / YELLOW COLORS ASSORTMENT / GREEN COLORS ASSORTMENT / BLUE COLORS ASSORTMENT / PURPLE COLORS ASSORTMENT価格：各2,530円（税込）内容：インセンス6種、計30本仕様：ガラスケース入り展開：5色のメインカラーごとにセレクトした数量限定商品

イベント限定アイテムは、RED、YELLOW、GREEN、BLUE、PURPLEの5色をテーマにした特別なアソートメントです。

香りや色、その日の気分に合わせて選べる構成で、ギフトとしても取り入れやすい内容。

ガラスケース入りで、見た目にも上質感のあるセットです。





限定アソートメントパッケージ全種





インセンスイメージ





Lisnは、日本に古くからある「香りを聞く」という表現をもとに名付けられたブランドです。

デザインコンセプトは「レゾネイト」。

日常の中にリズムのように自然に取り入れられる香りのプロダクトを展開しています。

代表的なアイテムは、イメージストーリーとビジュアルを持たせたスティック状のインセンス。

長さ7cmの仕様で、機能性とデザイン性の両立も魅力です。





阪急メンズ大阪での期間限定開催となる今回のPOP UP SHOPでは、Lisnの世界観を実際に感じながらアイテムを選べます。

数量限定のアソートメントは、色で選ぶ楽しさと香りで選ぶ楽しさを両立したセット。

自分用にも贈り物にも向く内容です。

香りのある暮らしを気軽に始めたい人にもチェックしておきたいイベントです。

LisnのPOP UP SHOPの紹介でした。

よくある質問

Q. LisnのPOP UP SHOPはいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年4月29日(水)から5月5日(火)までです。

営業時間は平日が11時から20時、土日祝が10時から20時で、会場は阪急メンズ大阪B1 メンズビューティーです。

Q. イベント限定アイテムの内容は何ですか？

A. RED、YELLOW、GREEN、BLUE、PURPLEの5色ごとに展開される数量限定アソートメントです。

各2,530円で、インセンス6種計30本がガラスケースに入った特別仕様になっています。

Q. Lisnはどんなブランドですか？

A. Lisnは京都の松栄堂リスン事業部が展開する香りのブランドです。

「香りを聞く」という日本語表現を由来に持ち、7cmのスティック状インセンスなど、機能性とデザイン性を備えた商品を扱っています。

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