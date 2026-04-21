男性グループ「M！LK」の曽野舜太（23）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身を最も甘やかしてくれるメンバーを明かす場面があった。

この日はリーダーの吉田仁人とそろって登場。吉田はグループ最年少の曽野について「こういう場所に来たら斬り込み隊長みたいな感じで。バッと言ってくれるし、結構元気で明るいんで。ありがたいんですよね」と称賛し、「かと思えば物凄い頭いいんで」と証言した。

だが一方で、曽野へのクレームとして「基本何をやってもえへへ…みたいな。ゴミ、凄い散らかすんですね。楽屋とかで自分のところにゴミがたくさんあって、“捨てなよ”とか言っても“後で捨てるって”みたいな。いつまでも10代みたいなテンションで」とだらしないところがあるとぶっちゃけた。

「もう23歳って、社会的に見たら社会に出ている年齢なんで。そろそろしっかりしていただかないと」と吉田。その際片づけて挙げるのかと聞かれると「写真撮ってグループに送りましたよ」「教訓です、教訓」と平然と話した。

これに曽野は「後で片づけてるから…」と反省していない様子で「でも甘やかしてくれるんすよ、ちょっと。結局みんな」と告白。特に誰が甘いかとの質問には「佐野くんが特にかなあ」と最年長の佐野勇斗を挙げた。

佐野について「俺が何か悪い事しても、一緒になって悪いことノリでしてくれたりとか」と明かし、MCの「ハライチ」岩井勇気は「近所のお兄ちゃん」と冷静なツッコミ。曽野は続けて「みんながちょっといたずらとかも一緒にやったりとか」とも話した。

私生活でも末っ子かと問われ「僕はお兄ちゃんです、私生活では。妹がいるんで」と曽野。「M！LK」については「唯一甘えられる場所なんで」と語ると、吉田は「違う、違う、違う、違う。学童じゃない！」とすぐさま否定して笑わせた。