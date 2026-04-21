西武新宿と本川越を結ぶ「新たな観光特急」を導入

西武鉄道は2026年4月21日、新宿線で運行している10000系1編成をリニューアルし、西武新宿と本川越を結ぶ新たな観光特急として2028年度から運行を開始すると発表しました。

【画像】これが新宿線「新たな観光特急」のイメージです

10000系は、1993年から新宿線の特急「小江戸」として運行を開始。後継として2027年春から導入されるライナー型の新車両「トキイロ」の運行開始に合わせて定期運行を終了しますが、1編成（VVVFインバータ制御を搭載した10112編成）がリニューアルされ、観光特急に生まれ変わります。

車両デザインは、アニメ「機動戦士ガンダム」などのメカニックデザインで世界的に知られる大河原 邦男氏が監修。大河原氏が鉄道車両の外装・内装デザインを一貫して手掛けるのは、今回が初めてになるといいます。

車内は現在の通勤型特急車両から生まれ変わり、一般席に加え、半個室やソファ席を備えた特別感のある客室空間に変わります。またバーカウンターを新設し、軽食・ドリンクの提供も行うとしています。