甲本ヒロト、「燃えよドラゴンズ！」を歌唱 90周年の記念曲 レジェンドOBを歌詞に 作詞・作曲は「タイムボカン」の山本正之氏

甲本ヒロト、「燃えよドラゴンズ！」を歌唱 90周年の記念曲 レジェンドOBを歌詞に 作詞・作曲は「タイムボカン」の山本正之氏