プロボクシングWBOアジア・パシフィック・スーパーライト級王者の李健太（30＝帝拳、11勝2KO1分け）が6月6日に東京・後楽園ホールで開催される、帝拳ジム主催興行「WHO’s NEXT DYNAMIC GLOVE ON U−NEXT Vol. 44」で同級2位の富岡樹（29＝角海老宝石、14勝5KO6敗2分け）との防衛戦に臨むことが決まった。21日、所属する帝拳ジムが公式ホームページで発表した。

李は今年1月に元WBO―AP王者の永田大士（三迫）に大差判定勝ちで得た王座の初防衛戦。世界ランキングではWBO同級14位にランクされている李は所属ジムのホームページを通じて「前回の試合から5カ月、いつ決まっても良い状態では居た。6月6日は初防衛戦ではありますが挑戦者の気持ちで行きます。油断することなく、絶対に勝ちます」などとコメントを残した。

対する元WBOオリエンタル同級王者の富岡は、24年12月に韓国で同王座を獲得して以来、約1年半ぶりのタイトル挑戦となる。

セミファイナルの日本バンタム級タイトルマッチ10回戦では王者・梅津奨利（27＝三谷大和スポーツ、13勝9KO1敗3分け）に同級5位・栗原慶太（33＝KOD、20勝17KO9敗1分け）が挑戦。同一戦とのダブルタイトルマッチとなる。