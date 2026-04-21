山本美月、思い出の街は福岡「青春時代をまるごと過ごした」 今でも子どもを連れて毎年祖父の元へ
俳優の山本美月（34）が21日、都内で行われた「ADワークスグループ リブランディングおよび新CM発表会」に登壇。思い出の街として、山本が青春時代を過ごしたという福岡について語った。
【全身ショット】美スタイル際立つ衣装で登場した山本美月
不動産投資商品販売を主な事業とする同社は、今年創業140周年を迎えリブランディングを実施。山本は、22日より全国で放映する同社初となる企業CMに出演する。「140周年の歴史で初のCMということで、そんなCMに私を選んでいただいてうれしかったです」と笑顔を浮かべた。
イベントでは、“思い出の街”を聞かれ「福岡」と回答した山本。小学4年生から高校3年生まで福岡で過ごしていたそうで「青春まるごと過ごした町。小中高と福岡だったので、子ども時代のほとんどの記憶が福岡です」と回顧した。
今も祖父が住んでおり、毎年夏に「ひ孫の顔を見せに行っています」とほほ笑む。「（祖父が）ものすごく山奥に住んでいるので、目が生き返ります。福岡って都会もあるし田舎もあるし、ちょうどよくバランスのいい環境だなと思います」と好きなポイントを語っていた。
【全身ショット】美スタイル際立つ衣装で登場した山本美月
不動産投資商品販売を主な事業とする同社は、今年創業140周年を迎えリブランディングを実施。山本は、22日より全国で放映する同社初となる企業CMに出演する。「140周年の歴史で初のCMということで、そんなCMに私を選んでいただいてうれしかったです」と笑顔を浮かべた。
今も祖父が住んでおり、毎年夏に「ひ孫の顔を見せに行っています」とほほ笑む。「（祖父が）ものすごく山奥に住んでいるので、目が生き返ります。福岡って都会もあるし田舎もあるし、ちょうどよくバランスのいい環境だなと思います」と好きなポイントを語っていた。