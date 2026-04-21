カプコンは、4月17日に発売した完全新規IP『プラグマタ』の全世界販売本数が、発売から2日で100万本を突破したことを発表した。

【画像あり】ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナ

『プラグマタ』は近未来の月面世界を舞台に、ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナの冒険を描いたSFアクションアドベンチャーゲームだ。若手スタッフを中心とした開発体制のもと、アクションゲームにパズル要素を融合した独自のゲーム性や、AIに支配された世界観が構築されている。

既存のファン層やブランド認知を持たない完全新規IPであることから、カプコンは体験版の早期配信をはじめとするマーケティング施策を展開。加えて、マルチプラットフォーム戦略のもと、早期にNintendo Switch 2への対応を追加するなど、幅広いユーザーへのゲーム体験提供を進めてきた。これらの施策が奏功し、発売から2日での全世界販売本数100万本達成につながったという。

日本国内およびアジア地域のNintendo Switch 2版は4月24日に発売予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）