お笑い芸人のキンタロー。（44）が、子育てのヒヤッとするエピソードを明かした。

【映像】「ボコボコやんか」野々村友紀子になったキンタロー。

20日、都内で行われた「しゅふJOBプレゼンツ しゅふ川柳2026」受賞作品プレス発表会に、キンタロー。、お笑いコンビ・二丁拳銃らが登壇。この日キンタロー。は、一緒に出席した作家でタレントの野々村友紀子（51）のものまねで登場した。

二丁拳銃「出た！出た！」

野々村「ちょっとほんま！やめて！私こんなん？」

キンタロー。「どうも野々村友紀子です。なんでこれ（マスコット）持たせるの私に？おかしいやろ」

野々村「ちょっとやめてよ！鼻になにくっついてるの？」

キンタロー。「鼻、きょうも一段と高くしてまいりました。野々村友紀子の鼻でございます」

二丁拳銃「ボコボコやんか」

キンタロー。「頑張ったんやけど、キズパワーパッドで。魂込めてやってきましたよ。本当、本気で。血しぶきあげてメイクを仕上げました」

野々村「目から血が出るほどおもろいこと考えろって言うてるけど、血しぶきは怖いやろ！」

キンタロー。「野々村友紀子のぷくぷくシール版です」

「はたらく」部門で佳作に選ばれたのは「出社して 5分で退社 子ども熱」という作品。2児の母でもあるキンタロー。には思い当たることがあるそうだ。

キンタロー。「自分も共感でしかないなと。『出社して5分で退社』は何回も経験がある。着信があった時にヒヤっと…。『メイクも完璧にして、いざやるぞ』といってから、プルプルとなって、『え、嘘、嘘、嘘でしょ』と（メイク後の）顔のまま行ったり」

野々村「やめて！私の顔のままで行くの！私が来たと思われるから」

（『ABEMA Morning』より）