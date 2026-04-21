映画「トップガン」第３弾が正式始動したことが発表され、マーヴェリック役として復帰するトム・クルーズ（６３）の報酬がハリウッド史上最高額となる１億３５００万ドル（約２１４億円）を超えることは確実視されていると米国版デイリー・エクスプレス紙が２０日伝えた。

本作「トップガン３」は２０２８年夏の公開が予定され、クルーズは主演のほか、プロデューサーも務める。

同紙によると、前作「トップガン マーヴェリック」（２０２２年）でもプロデューサーを担当したクルーズは、同作で１億１４０万ドル（約１６６億円）という破格の報酬を得たが、これは利益に対する相当分の報酬を受け取ったためだという。

また、新作の出演料は２４００万ドル（約３８億円）だが、加えて利益の約８％を受け取る契約になっているため、もし「トップガン３」が前作の興行収入である約１５億ドル（約２３８４億円）に匹敵すれば、クルーズが受け取る報酬は１億３５００万ドルを大幅に上回ることになるという。

クルーズの総資産は推定で約６億ドル（約９５３億円）とされ、これはアーノルド・シュワルツェネッガーの８億５０００万ドル（約１３５０億円）に次いでハリウッドセレブで２位となっている。

「トップガン３」の製作は先週、米・ラスベガスで開催された「シネマコン２０２６」で発表された。