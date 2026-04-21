金田朋子、スケート大会優勝の8歳長女と変顔2ショット「顔一緒すぎる」「可愛い親子」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】声優の金田朋子が4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。長女のスケート大会での優勝ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】52歳声優「顔一緒すぎる」スケート衣装姿の8歳長女と変顔ショット
金田は「先日スケートの大会で優勝した写真です」とつづり、金田とメダルを持った長女が並んで変顔をしている写真や表情台に立つ長女の姿を投稿。「お仕事、マラソン、子育ての同時進行に悪戦苦闘してますが いつもリンクに連れてってくれてありがとう の言葉でどんなに大変でも頑張れます」と日々の奮闘を明かしつつ「色んな人に助けていただけてることに感謝して この笑顔のために お仕事、マラソン、子育て頑張るぞ 金メダルおめでとう」と前向きな思いをつづっている。
この投稿には「優勝おめでとう」「親子で顔一緒すぎる」「笑顔が素敵」「努力が伝わる」「感動した」「可愛い親子」「応援したくなる」などの反響が寄せられている。
金田と俳優の森渉は2013年11月に結婚し、2017年6月に第1子となる女児を出産。2024年4月に離婚している。（modelpress編集部）
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【写真】52歳声優「顔一緒すぎる」スケート衣装姿の8歳長女と変顔ショット
◆金田朋子、長女の優勝報告と親子ショット公開
金田は「先日スケートの大会で優勝した写真です」とつづり、金田とメダルを持った長女が並んで変顔をしている写真や表情台に立つ長女の姿を投稿。「お仕事、マラソン、子育ての同時進行に悪戦苦闘してますが いつもリンクに連れてってくれてありがとう の言葉でどんなに大変でも頑張れます」と日々の奮闘を明かしつつ「色んな人に助けていただけてることに感謝して この笑顔のために お仕事、マラソン、子育て頑張るぞ 金メダルおめでとう」と前向きな思いをつづっている。
◆金田朋子の投稿に反響
この投稿には「優勝おめでとう」「親子で顔一緒すぎる」「笑顔が素敵」「努力が伝わる」「感動した」「可愛い親子」「応援したくなる」などの反響が寄せられている。
金田と俳優の森渉は2013年11月に結婚し、2017年6月に第1子となる女児を出産。2024年4月に離婚している。（modelpress編集部）
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