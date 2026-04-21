鈴木愛理「最近めっちゃ身体づくり頑張ってて」弟顔出し イコラブライブ後の2ショットに反響「美形姉弟」「雰囲気似てる」
【モデルプレス＝2026/04/21】歌手で女優の鈴木愛理が20日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟との食事ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元ハロプロ美女「イケメン」ゴルフインストラクターの弟顔出し
愛理はコメントで「イコラブライブ後」と添えて、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）のライブに行ったことを報告。「マネージャーさんと弟と見させていただいたのだけど 帰りは弟とラーメンとお寿司」とつづり、弟でゴルフインストラクターの鈴木貴之氏との2ショットを公開している。カメラ目線で真顔にピースサインの愛理と隣で微笑む貴之氏の自然体な姉弟の姿を披露し「最近めっちゃ身体づくり頑張ってて なんか顔小さくなってた」と、弟の近況についても明かしている。
この投稿には「仲良しでほっこり」「美形姉弟」「イケメン」「弟さん素敵」「家族時間いいね」「笑顔が可愛い」「雰囲気似てる」「自然体でいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元ハロプロ美女「イケメン」ゴルフインストラクターの弟顔出し
◆鈴木愛理、弟との食事時間を公開
愛理はコメントで「イコラブライブ後」と添えて、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）のライブに行ったことを報告。「マネージャーさんと弟と見させていただいたのだけど 帰りは弟とラーメンとお寿司」とつづり、弟でゴルフインストラクターの鈴木貴之氏との2ショットを公開している。カメラ目線で真顔にピースサインの愛理と隣で微笑む貴之氏の自然体な姉弟の姿を披露し「最近めっちゃ身体づくり頑張ってて なんか顔小さくなってた」と、弟の近況についても明かしている。
◆鈴木愛理の投稿に反響
この投稿には「仲良しでほっこり」「美形姉弟」「イケメン」「弟さん素敵」「家族時間いいね」「笑顔が可愛い」「雰囲気似てる」「自然体でいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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