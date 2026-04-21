東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【NZ】
消費者物価指数（第1四半期）07:45
結果 0.9%
予想 0.8% 前回 0.6%（前期比)
結果 3.1%
予想 2.9% 前回 3.1%（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領は22日夕方が停戦期限だと主張（※従来から1日延長）
イランのガリバフ国会議長「脅迫による交渉は受け入れない」表明
イラン代表団が21日にパキスタンに向かう予定（NYタイムズ）
パキスタン当局者は米イラン協議が開催されることを確信
【日本】
日銀は戦争の影響見極めるため4月は利上げ見送る公算大（ロイター、共同）
【NZ】
ウィリスNZ財務相
戦争の最悪なシナリオではNZインフレは7%を超える可能性
紅海が封鎖された場合、第3四半期までに原油価格は180ドルと予想
※経済指標
【NZ】
消費者物価指数（第1四半期）07:45
結果 0.9%
予想 0.8% 前回 0.6%（前期比)
結果 3.1%
予想 2.9% 前回 3.1%（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領は22日夕方が停戦期限だと主張（※従来から1日延長）
イランのガリバフ国会議長「脅迫による交渉は受け入れない」表明
イラン代表団が21日にパキスタンに向かう予定（NYタイムズ）
パキスタン当局者は米イラン協議が開催されることを確信
【日本】
日銀は戦争の影響見極めるため4月は利上げ見送る公算大（ロイター、共同）
【NZ】
ウィリスNZ財務相
戦争の最悪なシナリオではNZインフレは7%を超える可能性
紅海が封鎖された場合、第3四半期までに原油価格は180ドルと予想