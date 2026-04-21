東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【NZ】

消費者物価指数（第1四半期）07:45

結果 0.9%

予想 0.8% 前回 0.6%（前期比)

結果 3.1%

予想 2.9% 前回 3.1%（前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領は22日夕方が停戦期限だと主張（※従来から1日延長）

イランのガリバフ国会議長「脅迫による交渉は受け入れない」表明



イラン代表団が21日にパキスタンに向かう予定（NYタイムズ）

パキスタン当局者は米イラン協議が開催されることを確信



【日本】

日銀は戦争の影響見極めるため4月は利上げ見送る公算大（ロイター、共同）



【NZ】

ウィリスNZ財務相

戦争の最悪なシナリオではNZインフレは7%を超える可能性

紅海が封鎖された場合、第3四半期までに原油価格は180ドルと予想

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