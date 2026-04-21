東海テレビ『スイッチ！』MCアナ、お腹ふっくら「待望の第一子」報告 浦口史帆アナが妊娠の喜びつづる
東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が、21日までに自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を公表した。
【写真】お花に囲まれ…東海テレビ・浦口史帆アナのお腹ふっくら姿
チューリップなどが咲き誇る花畑で撮影したお腹ふっくらショットを添え「この度、待望の第一子を授かることができました」と報告。
「ここに至るまでの小さな奇跡の連続と周囲の方々の優しさやお気遣いに感謝する日々を送っています。マツケンサンバが流れるとズンドコよく動く（気がする）愛しい我が子に無事に会える日が今から待ち遠しくてなりません」と伝えた。
「5月から産休・育休を頂きます」とし、「復職する予定ではありますが、いったんあと2週間ほど 皆さんの助けをお借りしながら精一杯頑張ります」とつづった。
浦口アナは、三重県津市出身。2011年に東海テレビ入社。平日午前のワイド番組『スイッチ！』月曜MCなどを務める。2020年2月に結婚を発表していた。
【写真】お花に囲まれ…東海テレビ・浦口史帆アナのお腹ふっくら姿
チューリップなどが咲き誇る花畑で撮影したお腹ふっくらショットを添え「この度、待望の第一子を授かることができました」と報告。
「ここに至るまでの小さな奇跡の連続と周囲の方々の優しさやお気遣いに感謝する日々を送っています。マツケンサンバが流れるとズンドコよく動く（気がする）愛しい我が子に無事に会える日が今から待ち遠しくてなりません」と伝えた。
「5月から産休・育休を頂きます」とし、「復職する予定ではありますが、いったんあと2週間ほど 皆さんの助けをお借りしながら精一杯頑張ります」とつづった。
浦口アナは、三重県津市出身。2011年に東海テレビ入社。平日午前のワイド番組『スイッチ！』月曜MCなどを務める。2020年2月に結婚を発表していた。