2024年7月に離婚を公表したタレントの森渉（43）と、声優の金田朋子（52）がそれぞれSNSを更新。長女がフィギュアスケートの大会で優勝したことを報告し、家族ショットを披露した。

【映像】森渉と金田朋子と長女の親子ショット

2013年に結婚し、2017年6月に第1子となる長女が誕生していた2人。しかし2024年7月、ブログで「婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました」と明かしていた。離婚後もそれぞれのSNSで家族の様子をアップしており、森は秋田のマラソンに親子3人で参加した姿、金田はひな祭りをお祝いする様子などを発信してきた。

フィギュアスケートで優勝した長女との親子ショット公開

森は2026年4月20日にInstagramを更新。「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました。5才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきました！！僕自身もオリンピック出場を目指して日々トレーニングしているので、それと仕事と娘のスケートの応援というスケジュールはなかなか大変ですが、自分の人生も子育ても後悔しないように家族で協力しながら成長していきたいと思います！」とつづり、2ショットや表彰台に立つ娘の姿を披露。

金田も同じ日にXを更新

金田も同じ日にXを更新し、「お仕事、マラソン、子育ての同時進行に悪戦苦闘してますが『いつもリンクに連れてってくれてありがとう』の言葉でどんなに大変でも頑張れます。色んな人に助けていただけてることに感謝してこの笑顔のために、お仕事、マラソン、子育て頑張るぞ。金メダルおめでとう」と、娘への思いを明かした。

これらの投稿にファンからは「その笑顔の裏にある努力が伝わってきて、感動しました。」「優勝、おめでとうございます。将来が楽しみですね〜！」「すごいですね！！これからもお二人を応援しています」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）