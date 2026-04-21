２０日にスタートしたカンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、ヒロイン。茉莉（黒木華）の幼なじみで議員の日山（松下洸平）が登場。ネットでは「小泉進次郎風」などの声が上がった。

幹事長の娘で秘書の茉莉が、父に届いた「あなたが殺した」という手紙の真意を探り始める。茉莉は幼なじみで父と同じ民政党の議員・日山にだけはこの手紙の存在を知らせる。深く考え込み過ぎる茉莉を見た日山は「分かった。ちょっと預からせて」といって手紙を受け取り「探りを入れてみる」と約束するが…。

この日山、ルックスは爽やかで、どうやら民政党のホープと思われる。国会では「アフターではなく、ビフォーの話をしませんか？」と演説。それを見ていた事務所スタッフの住田は「今日も攻めてるね〜日山流星。意味不明だけど」といい、茉莉も「ですね〜」と苦笑する一幕も描かれた。

ネットでは日山が小泉進次郎議員と重なるという声も。「小泉進次郎風の松下洸平」「小泉進次郎っぽさがある松下洸平の役」「『意味不明だけど』ほらー！やっぱり！しんじろう」「松下洸平、しんじろーやんか」「もしかしてモデルはしんじ…」などの声が上がっていた。