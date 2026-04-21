筋肉アイドルとして注目を集めた元プロレスラーで女優の才木玲佳（33）が21日にインスタグラムを更新。出産を報告した。

才木は「ご報告 先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告し、子どもの写真をアップした。

続けて「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました。子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました」と打ち明けた。

さらに「結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています。産声を聞いたときは嬉しさと愛おしさで、自然と涙が溢れてきました。携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです。今は退院し、すでに新しい生活が始まっていて、毎日の頻回授乳やおむつ替え等で睡眠不足になりながらも、とんっっっっっでもなく可愛くて尊い我が子と幸せな日々を過ごしています」と近況をつづり「お仕事はもうしばらくお休みをいただき、今後は一児の母としても奮闘していきます!」と今後についてつづった。

才木は慶大在学中に筋肉アイドルとして活躍し、16年にプロレスラーとしてデビュー。22年に"筋肉引退"を発表し、女優に転身した。24年11月、一般男性との結婚を報告。25年12月に第1子妊娠を発表した。