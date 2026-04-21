「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午後２時現在で、滋賀銀行<8366.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



１７日の取引終了後に池田泉州ホールディングス<8714.T>との資本・業務提携を正式に発表した。０．５～１％程度の株式を相互に取得し、資本関係を構築することで中期的な協働関係を明確化する。両社は滋賀銀が滋賀県・京都府を、池田泉州ＨＤが大阪府・兵庫県を主な営業エリアとし、営業エリアが隣接していることから、両社が有する店舗網、顧客基盤、人材、ブランドなどの経営資源や強みを相互に有効活用することで、より高い付加価値を創出する。



ただ、両社の提携は事前に観測報道があったこともあり、正式発表後は材料出尽くし感が強まり株価は軟化。これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS