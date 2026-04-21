LINEヤフーは、バブルシューティングゲーム『LINE バブル2』において、サンリオの『サンリオキャラクターズ』とのコラボレーションを4月21日11時より開始することを発表した。開催期間は5月19日10時59分まで。

本コラボでは、『ポムポムプリン』『ポチャッコ』『シナモロール』をはじめとするキャラクターたちが期間限定で『LINE バブル2』に登場する。プレミアムガチャやログインボーナス、各種ゲーム内イベントを通じて、コラボ限定のなかまや各種アイテムを獲得できる。

プレミアムガチャには『ポムポムプリン』『ポチャッコ』『クロミ』『マイメロディ』が登場する。ゲーム内の各種イベントの報酬としてもらえる「コラボなかま確定ガチャチケット」でも引くことができる。あわせて、過去のサンリオキャラクターズコラボで登場した「スイート-ポムポムプリン」「ラブリー-ハローキティ」「ラブリー-シナモロール」が限定なかまとして復刻する。

ログインボーナスイベントは2回に分けて実施される。第1弾は4月21日11時から5月3日23時59分まで、第2弾は5月4日11時から5月18日23時59分まで。それぞれの期間中にログインすることで、「ポムポムプリン30周年記念ガチャチケット」や「サンリオキャラクターズ-パレードガチャチケット」などの報酬を獲得できる。

ゲーム内イベントとしては、指定ミッションの達成で獲得したマジックパウダーを使い報酬を得る「フェスティバルイベント」、楽器（ハープ）を使って楽譜の演奏に挑む「森の演奏会」（4月21日11時～4月27日10時59分）、専用ステージをクリアしながらキャンプ場を目指す「キャンプに行こう！イベント」（4月24日11時～4月30日10時59分）、カードをめくってステージに挑戦する「カードビンゴイベント」（5月4日11時～5月11日10時59分）、イベントステージを連続クリアする「ワンダーランドイベント」（5月14日11時～5月19日10時59分）が順次開催される。

あわせて、公式Xキャンペーンも実施される。「ポムポムプリン推しタイプ選手権」は4月21日15時から4月28日14時59分まで開催され、公式X（@LINE_BUBBLE2_JP）をフォローし、キャンペーンポストに記載のあるポムポムプリンの中から推しのハッシュタグを選んで投稿すると、1番多い推しに投稿した人の中から抽選で1名にポムポムプリン フェイス形クッションが当たる。

また、5月4日15時から5月15日14時59分までは、公式Xのフォロー＆リポストキャンペーンが予告されている。毎日投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、毎日抽選で100名（期間合計1,100名）にAmazonギフトカード100円分が当たる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）