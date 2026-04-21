歌手の新浜レオンが２１日、東京・浜松町で行われた文化放送の定例会見にゲスト出演した。

４月から「新浜レオン Ｆｕｎ Ｆｕｎ Ｒａｄｉｏ！」（金曜・後９時１５分）のパーソナリティーを務めている新浜は「ラジオに（ゲストで）出させていただくと『きょうも一日頑張レオン！』と言っても『は？』って感じになるんですが、自分の番組では自分でどうにかしなきゃいけない」と照れ笑い。「今年３０歳になる年。紅白歌合戦という目標を明確に持ちながらやってきて、一段階またステップアップというか…。これまでただ進んできたことを、人生としても深みのあるところを出していけるように頑張りたい」と語った。

番組に招きたいゲストについて「ずっと歌手になる前までは高校まで野球をやってきたので、野球選手と一緒に（番組が）できたらすごくうれしい」と夢想。文化放送はライオンズナイターの中継で知られるが「それこそライオンズだと、同世代が高橋光成投手。前橋育英のスーパースターで実は練習試合をしたこともあるんですよ。道は違えど一線で頑張っていらっしゃる方と少しでも話せたら」とラブコールを送った。