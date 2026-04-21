菊間千乃氏、虫垂炎で緊急手術「そのまま入院しております」 『モーニングショー』休演していた
弁護士・菊間千乃氏（54）が21日、自身のインスタグラムを更新。虫垂炎で、昨晩緊急手術を受けていたことを明かした。
【写真】夕日の写真で…菊間千乃、虫垂炎で緊急手術していた
菊間氏は「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております。お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけして申し訳ありません。ほぼ30年ぶりの入院、人生初手術。いわゆる盲腸ということで、大したことはないと思いつつ、術後も痛みや吐き気は続いているので、もう少し静養が必要みたいです」と現状を報告。
続けて「24時間体制で治療にあたってくださる、医師，看護師、サポートスタッフ、清掃員の皆さまに、感謝しかありません。ありがとうございます。早く元気に復帰できるように頑張ります。皆さまも、健康第一でお過ごしくださいね」と呼びかけている。
菊間氏は、同日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を休演。番組冒頭、羽鳥慎一アナが「きょう、菊間さんお休みです」と明かした。具体的な理由については語られなかった。菊間氏に代わって、共同通信社の編集委員・太田昌克氏が登場した。
菊間氏は1972年3月5日生まれ。1995年、フジテレビに入社し、バラエティーや情報・スポーツ番組など数多く担当した。2005年大宮法科大学院大学に入学、07年司法試験の勉強に専念する為、フジテレビを退社した。09年大宮法科大学院大学修了し、2010年司法試験合格し、第64期司法修習を経て弁護士になる。11年弁護士法人松尾総合法律事務所に入所。紛争解決、一般企業法務、コーポレートガバナンス等の分野を中心に幅広く手がけている。
【写真】夕日の写真で…菊間千乃、虫垂炎で緊急手術していた
菊間氏は「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております。お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけして申し訳ありません。ほぼ30年ぶりの入院、人生初手術。いわゆる盲腸ということで、大したことはないと思いつつ、術後も痛みや吐き気は続いているので、もう少し静養が必要みたいです」と現状を報告。
菊間氏は、同日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を休演。番組冒頭、羽鳥慎一アナが「きょう、菊間さんお休みです」と明かした。具体的な理由については語られなかった。菊間氏に代わって、共同通信社の編集委員・太田昌克氏が登場した。
菊間氏は1972年3月5日生まれ。1995年、フジテレビに入社し、バラエティーや情報・スポーツ番組など数多く担当した。2005年大宮法科大学院大学に入学、07年司法試験の勉強に専念する為、フジテレビを退社した。09年大宮法科大学院大学修了し、2010年司法試験合格し、第64期司法修習を経て弁護士になる。11年弁護士法人松尾総合法律事務所に入所。紛争解決、一般企業法務、コーポレートガバナンス等の分野を中心に幅広く手がけている。