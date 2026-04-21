3時のヒロイン・ゆめっち「外ロケでも崩さない」前髪キープのスタイリング剤「マジでおすすめ」

3時のヒロインのゆめっちさんが個人のYoutubeチャンネルに『【カバンの中身】見せるつもりなかったのに…ゆめっちの私生活、全部出ちゃった』の動画を投稿。バッグの中身を見せてくれながら、愛用品を紹介してくれました。

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■前髪キープ

動画内に登場したのはこちら。

マトメージュ/前髪グルーａ 税込1100円（公式サイトより）

おでこに塗布することで、肌と前髪を密着させる前髪用スタイリング剤。前髪の浮き・割れを防いで、固めず自然にキープすることができます。

ゆめっちさんはこちらについて「前髪専用の糊、これはマジでおすすめ」「アイドルの方とかもみんなやってるんですけど」とコメントしながら紹介。

おでこに直接塗布する使い方とともに「髪の毛先にぴょっと入れて、束感を出して」と固定以外のスタイリングにも愛用していると明かしてくれました！

続けて「外ロケでも崩さない前髪を作っています」とも語り、前髪キープ力を評価していました。

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も公開！ぜひチェックしてみてくださいね。