クラシエカップ決勝はBSテレビ東京にて放送決定！　大宮と東京NBが共に初優勝懸け4月29日激突

WEリーグ（公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ）は21日、4月29日に行われる2025-26 WEリーグ クラシエカップ 決勝のテレビ放送が『BSテレビ東京』で生中継されることが決定したと発表した。



2025-26 WEリーグ クラシエカップ 決勝は、4月29日（水・祝）の13時から『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu』で開催される。今回は、初の決勝進出となったRB大宮アルディージャWOMENと、3年ぶり2度目の決勝となった日テレ・東京ヴェルディベレーザが激突。どちらも初優勝を懸けて戦うこととなる。



そしてWEリーグは、同試合が『BSテレビ東京』で生中継されると発表。また、インターネット配信についても『WEリーグ クラシエカップTV powered by Easy Sports』で実況・解説付きで配信されることも発表した。