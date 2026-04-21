GW中はドリンク全品50円引き、ローソン「MACHI cafe＋（マチカフェプラス）」 あす発売「アイスカフェモカ」2種登場
ローソンが全国61店舗で展開する「MACHI cafe＋（マチカフェプラス）」で21日より、「アイスカフェモカ」「アイスホワイトモカ」を発売する。また、29日から5月6日までのゴールデンウィーク期間中、ドリンク全品が50円引きとなるスペシャルセールを開催する。
【画像】「マチカフェプラス」新発売のカフェ2種
毎年好評なアイスカフェモカが、今年も初夏の定番ドリンクとして登場する。エスプレッソのほろ苦さに、ミルクとチョコレートの甘さが重なり合う、まるでスイーツのような一杯。仕上げにはホイップクリームとナッツをトッピングし、見た目も味わいも満足度の高い“飲むデザート”に仕立てた。気分や好みに合わせて選べる2種類で販売する。
「アイスカフェモカ」は、ダークチョコレートを使用し、甘さの中にほんのりビターな余韻を楽しめる一杯。エスプレッソのコクとチョコソースが絶妙に溶け合い、リッチで大人な味わいに仕上げた。
「アイスホワイトモカ」は、ホワイトチョコレートを使用した、クリーミーでまろやかな甘さが特長。ホイップのトッピングでまさに飲むスイーツ！デザート感覚で楽しめる一杯。
どちらも380円（税込）。
【画像】「マチカフェプラス」新発売のカフェ2種
毎年好評なアイスカフェモカが、今年も初夏の定番ドリンクとして登場する。エスプレッソのほろ苦さに、ミルクとチョコレートの甘さが重なり合う、まるでスイーツのような一杯。仕上げにはホイップクリームとナッツをトッピングし、見た目も味わいも満足度の高い“飲むデザート”に仕立てた。気分や好みに合わせて選べる2種類で販売する。
「アイスホワイトモカ」は、ホワイトチョコレートを使用した、クリーミーでまろやかな甘さが特長。ホイップのトッピングでまさに飲むスイーツ！デザート感覚で楽しめる一杯。
どちらも380円（税込）。