歌手で俳優の中島健人（32）が21日、都内でNHKドラマ10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（28日スタート、火曜後10・00）の会見に出席した。

原作は町田そのこ氏の「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」。脚本は根本ノンジ氏が担当する。北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく物語。中島は主人公のコンビニ店長を演じる。

中島はコンビニ店長役にちなんで「みなさん、いらっしゃいませ」とあいさつ。「憧れだったNHKのドラマに出演させていただけて凄くうれしかったです」と喜びを語った。

中島は超イケメンでフェロモンだだ漏れのコンビニ店長を演じる。「原作を読んで、これは僕だなと思いました」と自信たっぷり。「今まで僕はセクシーという言葉を看板にしてきている人生が長かったんですけど、セクシーの次はフェロモンか。自分は言葉のさだめからは逃れられないと改めて思っています」と話して、笑いを誘った。

フェロモンを出す秘けつを聞かれると、「健康だと思います。撮影の空き時間は皆さんとストレッチとかをしています。自信からフェロモンが生まれると思う」と回答。共演者の田中麗奈は「名言ですね！」と感心していた。