日本テレビ系「しゃべくり００７」が２０日、放送された。

この日は、元プロ野球選手のタレント・長嶋一茂をゲストに迎えて「ヤバすぎ昭和＆平成球史 一茂ＪＡＰＡＮ襲来！」を進行。球界有名ＯＢとともにプロ野球の名場面を振り返った。

「伝説のホームラン」のでは、２００５年６月３日の西武対横浜戦の衝撃シーンをクローズアップ。横浜のマウンド上には昨季限りでＤｅＮＡの監督を退任した三浦大輔氏、バッターボックスには西武のアレックス・カブレラ氏が立った。

スタジオを騒然とさせたのは、カブレラ氏が放った推定飛距離１８０メートルとされる伝説のホームラン。カメラが見失うほどのスピードで放たれた打球は観客席の遥か上のドーム天井を直撃した。

ネプチューン・堀内健は（１８０メートル弾は）「球場２個分飛んでったってこと？」と驚がくした。

史上２人目の両リーグ首位打者を獲得し、２００８年には右打者最高打率．３７８を記録した内川聖一氏は当時、横浜に所属。

「これ、ベンチで見てたんですよ…。（打球音が）ピストルか何かでパーン！と打ったみたいな…。途中、ボールが消えたんですよね。屋根に当たってましたけど、もう屋根に当たったことさえ僕らは分かってないんで。『え？どこ行った？』って外野の奥を探していたら、人がワーって動いてるから…。（天井に）当たったのが戻ってきたんです。（打球が速すぎて）見えなかったです」と振り返っていた。