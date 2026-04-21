peco、前日の残り活用の手作り弁当披露「盛り付けが可愛い」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】タレントのpecoが4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「愛情たっぷり」残りものの酢豚など入った息子弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と英語でつづり、長男のために手作りしたお弁当を公開。「昨日の夜の残りの豚こま酢豚」や「ブロッコリーの中華風たまご炒め」「チンのポテト」など、前日の料理を活用した彩り豊かに詰められた弁当の写真を公開している。
この投稿には「盛り付けが可愛い」「おいしそう」「彩りが綺麗」「栄養バランス良さそう」「参考になる」「愛情たっぷり」「真似したい」などの反響が寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「愛情たっぷり」残りものの酢豚など入った息子弁当
◆peco、息子への手作り弁当を公開
pecoは「Today’s lunch for my son」と英語でつづり、長男のために手作りしたお弁当を公開。「昨日の夜の残りの豚こま酢豚」や「ブロッコリーの中華風たまご炒め」「チンのポテト」など、前日の料理を活用した彩り豊かに詰められた弁当の写真を公開している。
◆pecoの投稿に反響
この投稿には「盛り付けが可愛い」「おいしそう」「彩りが綺麗」「栄養バランス良さそう」「参考になる」「愛情たっぷり」「真似したい」などの反響が寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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