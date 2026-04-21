辻希美、高1長男・青空（せいあ）くんへの「スーパーマリオ」モチーフ弁当公開「アイディア豊富」「参考になりすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】タレントの辻希美が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために手作りした弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「遊び心が素敵」人気ゲームモチーフの高一弁当
辻は「今日も元気に出発」と記し、長男・青空（せいあ）くんへの弁当の写真を投稿。楕円形の弁当箱には「昨夜のご飯が余っちゃったから またチャーハン」と、ご飯と卵が綺麗に混ざり合ったチャーハンが詰められている。任天堂のゲームシリーズ「スーパーマリオ」のキャラクターのバランを挟み、同作のキャラクターのピックが刺さった花の形のウインナーやピーマンの肉詰め、クエスチョンマークの形に切り抜いたチーズがのった「ハテナボックス」をイメージさせる卵焼きなどが盛り付けられており、様々な工夫を凝らした弁当となっている。
また「夢の夜中のミルク対応しながらの毎日弁当… ちょっと疲れが出て来たのか夜中からちょっと不調」と明かしつつ「でも今日は撮影… がんばろ。。」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「見た目も楽しい」「アイディア豊富」「全部美味しそう」「参考になりすぎる」「遊び心が素敵」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「遊び心が素敵」人気ゲームモチーフの高一弁当
◆辻希美、長男への手作り弁当披露
辻は「今日も元気に出発」と記し、長男・青空（せいあ）くんへの弁当の写真を投稿。楕円形の弁当箱には「昨夜のご飯が余っちゃったから またチャーハン」と、ご飯と卵が綺麗に混ざり合ったチャーハンが詰められている。任天堂のゲームシリーズ「スーパーマリオ」のキャラクターのバランを挟み、同作のキャラクターのピックが刺さった花の形のウインナーやピーマンの肉詰め、クエスチョンマークの形に切り抜いたチーズがのった「ハテナボックス」をイメージさせる卵焼きなどが盛り付けられており、様々な工夫を凝らした弁当となっている。
◆辻希美の投稿に「アイディア豊富」の声
この投稿に、ファンからは「見た目も楽しい」「アイディア豊富」「全部美味しそう」「参考になりすぎる」「遊び心が素敵」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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