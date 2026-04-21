ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」が２０日（日本時間２１日）、最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）を発表。ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が前回のＰＦＰ７位から６位に浮上した。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝は２位をキープした。

前回６位だった元世界ライトヘビー級４団体統一王者アルツール・ベテルビエフ（４１）＝カナダ＝が、昨年２月以来試合を行っておらず活動休止状態のため、ランキングから外れた。これにより、前回７位の中谷から１０位のオスカー・コラーゾ（２９）＝プエルトリコ＝までの順位が１つ繰り上がり、新たに１０位にＷＢＯ＆ＩＢＦ世界スーパーフェザー級統一王者エマヌエル・ナバレッテ（３１）＝メキシコ＝がランクインした。

最新のリング誌ＰＦＰランキングは以下の通り（カッコ内数字は前回順位）

＜１＞オレクサンドル・ウシク（ウクライナ、１）

＜２＞井上尚弥（大橋、２）

＜３＞シャクール・スティーブンソン（米国、３）

＜４＞ジェシー“バム”ロドリゲス（米国・帝拳、４）

＜５＞ドミトリー・ビボル（ロシア、５）

＜６＞中谷潤人（Ｍ・Ｔ、７）

＜７＞デビッド・ベナビデス（米国、８）

＜８＞デビン・ヘイニー（米国、９）

＜９＞オスカー・コラーゾ（プエルトリコ、１０）

＜１０＞エマヌエル・ナバレッテ（メキシコ、ランク外）