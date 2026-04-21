【SNK美少女 クーラ・ダイアモンド -THE KING OF FIGHTERS XV-】 10月 発売予定 価格：19,800円

コトブキヤは、フィギュア「SNK美少女 クーラ・ダイアモンド -THE KING OF FIGHTERS XV-」を10月に発売する。価格は19,800円。

本商品は対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV」よりクーラ・ダイアモンドをBISHOUJOシリーズで1/7スケールフィギュア化したもの。特徴的なスーツに身を包んだ絶妙なプロポーション、美しい髪色などが再現され、ゲーム内おなじみのポーズで立体化されている

台座は「雪原ステージ」が再現され、きらりと光る夜の雪原を演出する細かなラメが吹き付けられている。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。

SNK美少女 クーラ・ダイアモンド -THE KING OF FIGHTERS XV-

10月 発売予定

価格：19,800円

スケール：1/7

サイズ：全高約275mm（台座込み）

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