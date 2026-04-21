20日、埼玉県所沢市にある西武園ゆうえんちで行われた新アトラクション「シューティング遊園地」の事前取材・体験会に、お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰（47）が登場した。

【映像】遊園地の化身姿のオードリー・春日俊彰

去年、西武園ゆうえんちの“プールの化身”に就任した春日。今年は、西武園ゆうえんち“全体の化身”に出世し、アトラクションのグッズを身にまとった“ケシガ”として登場した。

春日「西武園ゆうえんちの化身、“ケシガ”。オードリーの春日俊彰でございます。今年は西武園ゆうえんち全体の化身ということで出世した。西の岡田准一、東のオードリー春日俊彰みたいな」

去年の秋には、家族で遊びに来たという春日。5歳の娘との感動的なエピソードを明かした。

春日「お店の前でいろいろなイベントがある。その中で、金物屋のところで、バンド演奏がある。お姉ちゃんと金物屋のお兄ちゃんがやるんだけど、（春日が）ゴジラ・ザ・ライド終わって来たら、うちの子が金物屋のバンドの横で参加していた。（娘は）そういった人間じゃない。結構、引っ込み思案でプライベートの春日を100%受け継いだような子。息を殺して生きていくような子になるんだろうなと思ったら、自分から手をあげて参加していた。私が見かけて、向こうから泣きながら歩いてくる感動のストーリーがあった」

（『ABEMA Morning』より）