元格闘家の魔裟斗がプロとのマンツーマンレッスンで本気度アップ！ 「ゴルフにもハマりそうな予感」
日本人として初めてK-1世界王座を獲得した元格闘家の魔裟斗（まさと）が自身のインスタグラムを更新。打ちっぱなしでゴルフの練習に励む動画を投稿した。
【動画】魔裟斗、上達への道 第一歩はハーフショットから
4月9日の投稿では「17年ぶりにクラブを振ってみた！」と明かしていた魔裟斗が、間をあけることなく再び練習場にやってきた。「プロゴルファーの日下部プロに贅沢なマンツーマンレッスン！」と、上達に向けて本気度も高まっている。動画にはアイアンを使ったハーフショットが収められていた。打ち終わるとすぐに「OK！」の声が掛けられている。「前回からホームかなり良くなったかな」（原文ママ）と自身でも着実な進歩を実感している様子だ。そして「ゴルフにもハマりそうな予感」とも記していた。投稿を見たファンからは「ハマって欲しい！」「前より身体で打つように意識してるのが伝わってきます！」「すぐ上手くなりますよ」「芯食ったら飛びそう」などのコメントが寄せられていた。今でもジムでトレーニングに励む姿を投稿している魔裟斗。鍛え抜かれたアスリートがどれほどの上達を見せてくれるのか、ファンも大いに注目している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里優作&前澤友作の「Wユウサク」がご自慢の高級腕時計を披露 2つの時刻が違っている摩訶不思議？
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
青木瀬令奈が「前澤杯 MAEZAWA CUP」のプロアマ大会に参加 同組となった岩田寛の飛距離に「羨ましい。ずるい。笑」と思わず本音をポロリ
テレ朝・安藤萌々アナが“出入り激しめ”ラウンドでも80台をキープ！ 家族とのラウンドでリフレッシュ
【動画】魔裟斗、上達への道 第一歩はハーフショットから
4月9日の投稿では「17年ぶりにクラブを振ってみた！」と明かしていた魔裟斗が、間をあけることなく再び練習場にやってきた。「プロゴルファーの日下部プロに贅沢なマンツーマンレッスン！」と、上達に向けて本気度も高まっている。動画にはアイアンを使ったハーフショットが収められていた。打ち終わるとすぐに「OK！」の声が掛けられている。「前回からホームかなり良くなったかな」（原文ママ）と自身でも着実な進歩を実感している様子だ。そして「ゴルフにもハマりそうな予感」とも記していた。投稿を見たファンからは「ハマって欲しい！」「前より身体で打つように意識してるのが伝わってきます！」「すぐ上手くなりますよ」「芯食ったら飛びそう」などのコメントが寄せられていた。今でもジムでトレーニングに励む姿を投稿している魔裟斗。鍛え抜かれたアスリートがどれほどの上達を見せてくれるのか、ファンも大いに注目している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里優作&前澤友作の「Wユウサク」がご自慢の高級腕時計を披露 2つの時刻が違っている摩訶不思議？
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
青木瀬令奈が「前澤杯 MAEZAWA CUP」のプロアマ大会に参加 同組となった岩田寛の飛距離に「羨ましい。ずるい。笑」と思わず本音をポロリ
テレ朝・安藤萌々アナが“出入り激しめ”ラウンドでも80台をキープ！ 家族とのラウンドでリフレッシュ