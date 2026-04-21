渡邊渚、手作り刺し子ふきん＆ガーゼハンカチ披露「彩りも美しい」「手先が器用すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が4月20日、自身のInstagramを更新。手作りのものを公開した。
【写真】28歳元フジアナ「レトロ感あって素敵」“売り物級”手作り刺し子ふきん公開
渡邊は「自分で作った刺し子のふきんとガーゼハンカチたちを並べたらとっても可愛くて、投稿したくなっちゃいました笑」とつづり、手作りしたガーゼハンカチやふきんを公開。「家にいる時間はだいたいいつも刺し子かこぎん刺しをしてます」とも記し、整ったショットを披露している。
この投稿には「レトロ感あって素敵」「彩りも美しい」「絵柄が可愛すぎ」「手先が器用すぎる」「売り物みたい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元フジアナ「レトロ感あって素敵」“売り物級”手作り刺し子ふきん公開
◆渡邊渚、ハンドメイド公開
渡邊は「自分で作った刺し子のふきんとガーゼハンカチたちを並べたらとっても可愛くて、投稿したくなっちゃいました笑」とつづり、手作りしたガーゼハンカチやふきんを公開。「家にいる時間はだいたいいつも刺し子かこぎん刺しをしてます」とも記し、整ったショットを披露している。
◆渡邊渚の投稿が話題
この投稿には「レトロ感あって素敵」「彩りも美しい」「絵柄が可愛すぎ」「手先が器用すぎる」「売り物みたい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】