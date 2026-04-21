AKB48メンバー2人、ミニ丈“平成女児コーデ”披露「姉妹みたい」「スタイル抜群で似合う」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】AKB48の大盛真歩が4月20日、自身のInstagramを更新。20期研究生の近藤沙樹と“平成女児”風コーディネートをした際の写真を公開した。
【写真】26歳AKB48人気メンバー「美脚に釘付け」14歳研究生とのミニ丈“平成女児コーデ”
大盛は「可愛くて愛おしくてだいすきっ 毎日こさに会いたいなあっておもってる」とつづり、近藤との2ショットを披露。写真には、カラフルなウサハナの長袖Tシャツにデニムのミニスカートを着用した大盛と、オフホワイトのフーディーにグレーのプリーツスカートを着用した近藤が色違いのメガネをかけた姿が収められており、「＃平成女児 ＃ウサハナ ＃平成」と添えている。
この投稿にファンからは「2人とも可愛すぎる」「ツインテール最強」「姉妹みたい」「仲良しショット最高」「スタイル抜群で似合う」「美脚に釘付け」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳AKB48人気メンバー「美脚に釘付け」14歳研究生とのミニ丈“平成女児コーデ”
◆大盛真歩、近藤沙樹との2ショット
大盛は「可愛くて愛おしくてだいすきっ 毎日こさに会いたいなあっておもってる」とつづり、近藤との2ショットを披露。写真には、カラフルなウサハナの長袖Tシャツにデニムのミニスカートを着用した大盛と、オフホワイトのフーディーにグレーのプリーツスカートを着用した近藤が色違いのメガネをかけた姿が収められており、「＃平成女児 ＃ウサハナ ＃平成」と添えている。
◆大盛真歩の投稿が話題
この投稿にファンからは「2人とも可愛すぎる」「ツインテール最強」「姉妹みたい」「仲良しショット最高」「スタイル抜群で似合う」「美脚に釘付け」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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