【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：188円目前で急調整も、底堅い推移で再び高値を伺う
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：188円目前で急調整も、底堅い推移で再び高値を伺う
先週（4月13日～4月20日）のまとめ
先週のユーロ円は、週初から堅調な上昇を見せ、一時188円の大節目に迫る場面があった。週末に急激な円買い戻しによる調整が入ったものの、週明けには再び買い戻される、極めてボラティリティの高い展開となった。
1. 188円を目前にした力強い上昇（4月13日～17日前半）
週初、186円台前半からスタートしたユーロ円は、欧州中央銀行（ECB）の利下げ開始時期に対する慎重な見方と、円独歩安の流れを受けて一本調子に上昇。17日（金）14時台には187.95円まで上値を伸ばし、188円台突入を目前に捉えた。
2. 週末のフラッシュ・クラッシュ的急落（4月17日後半）
17日（金）23時台、高値圏での過熱感と日本当局による為替介入への極度の警戒感から、急激な円買い戻しが発生。わずか数時間で186.32円まで急落した。ポンド円同様、利益確定売りとストップロスを巻き込んだ動きであったが、186円台前半のサポートラインで下げ止まった。
3. 週明けの回復と187円台の定着（4月20日～21日）
20日（月）は調整を経て、安値186.26円から着実に下値を切り上げる展開となった。21日（火）の東京市場では、再び187.33円まで回復。週末の下げ幅の多くを埋める形となり、依然として押し目買い意欲が極めて強いことを証明している。
テクニカル分析
トレンド： 日足・時間足ともに上昇トレンドを維持。週末の急落は「深い押し目」の範囲内に留まっており、上昇チャネルは崩れていない。
レジスタンス1： 187.50（直近の戻り高値・意識されるライン）
レジスタンス2： 188.00（心理的節目・先週の高値187.95を含む重要防衛線）
サポート1： 186.30（4/17の急落安値・直近の強力な下値支持）
サポート2： 184.00（3月末～4月初旬にかけて意識された節目のライン）
RSI (14時間足):
17日の高値時点では80近い過熱圏にあったが、急落後の調整により現在は55～60付近まで低下。過熱感は解消され、再上昇に向けた「助走」の状態にある。
MACD:
急落によりシグナルとデッドクロスを形成したが、ゼロラインを大きく上回った位置での推移。21日の反発により、再びゴールデンクロスを形成する勢いを見せており、上昇トレンドの再開を示唆している。
今週のポイント・見通し
今週は、「188.00円の突破」と「介入実弾の投下リスク」の攻防がメインテーマとなる。
【メインシナリオ】高値更新と188円台への定着
ユーロ圏の経済指標が底堅く、ECBの早期利下げ観測がさらに後退した場合、ユーロ買いが加速する。週末の調整でポジションが軽くなったことも、上値を追いやすい環境を作っている。
想定レンジ：186.50 - 188.50
根拠： 186円台前半のサポートが確認されたこと。円安トレンドに根本的な変化がない限り、188円台を試す展開が濃厚である。
【対抗シナリオ】当局の介入発動による大幅調整
188円台に突入した際、あるいはその手前で日本当局が実弾介入に踏み切った場合、パニック的な円買いが発生する。
想定レンジ：183.00 - 187.50
根拠： 介入が実施されれば、過去の例から3～5円規模の調整が予想される。その場合、4月初旬の安値圏である184円近辺、あるいは心理的節目の183円までの急落を想定しておく必要がある。
総評
ユーロ円はポンド円と比較しても「底堅さ」が目立つ。188円という大きな壁を前に一度「ふるい落とし（17日の急落）」が完了したことで、再び上昇エネルギーが蓄積されている。当局の介入さえなければ、今週中に188円台に乗せる可能性は極めて高い。
先週（4月13日～4月20日）のまとめ
先週のユーロ円は、週初から堅調な上昇を見せ、一時188円の大節目に迫る場面があった。週末に急激な円買い戻しによる調整が入ったものの、週明けには再び買い戻される、極めてボラティリティの高い展開となった。
1. 188円を目前にした力強い上昇（4月13日～17日前半）
週初、186円台前半からスタートしたユーロ円は、欧州中央銀行（ECB）の利下げ開始時期に対する慎重な見方と、円独歩安の流れを受けて一本調子に上昇。17日（金）14時台には187.95円まで上値を伸ばし、188円台突入を目前に捉えた。
2. 週末のフラッシュ・クラッシュ的急落（4月17日後半）
17日（金）23時台、高値圏での過熱感と日本当局による為替介入への極度の警戒感から、急激な円買い戻しが発生。わずか数時間で186.32円まで急落した。ポンド円同様、利益確定売りとストップロスを巻き込んだ動きであったが、186円台前半のサポートラインで下げ止まった。
3. 週明けの回復と187円台の定着（4月20日～21日）
20日（月）は調整を経て、安値186.26円から着実に下値を切り上げる展開となった。21日（火）の東京市場では、再び187.33円まで回復。週末の下げ幅の多くを埋める形となり、依然として押し目買い意欲が極めて強いことを証明している。
テクニカル分析
トレンド： 日足・時間足ともに上昇トレンドを維持。週末の急落は「深い押し目」の範囲内に留まっており、上昇チャネルは崩れていない。
レジスタンス1： 187.50（直近の戻り高値・意識されるライン）
レジスタンス2： 188.00（心理的節目・先週の高値187.95を含む重要防衛線）
サポート1： 186.30（4/17の急落安値・直近の強力な下値支持）
サポート2： 184.00（3月末～4月初旬にかけて意識された節目のライン）
RSI (14時間足):
17日の高値時点では80近い過熱圏にあったが、急落後の調整により現在は55～60付近まで低下。過熱感は解消され、再上昇に向けた「助走」の状態にある。
MACD:
急落によりシグナルとデッドクロスを形成したが、ゼロラインを大きく上回った位置での推移。21日の反発により、再びゴールデンクロスを形成する勢いを見せており、上昇トレンドの再開を示唆している。
今週のポイント・見通し
今週は、「188.00円の突破」と「介入実弾の投下リスク」の攻防がメインテーマとなる。
【メインシナリオ】高値更新と188円台への定着
ユーロ圏の経済指標が底堅く、ECBの早期利下げ観測がさらに後退した場合、ユーロ買いが加速する。週末の調整でポジションが軽くなったことも、上値を追いやすい環境を作っている。
想定レンジ：186.50 - 188.50
根拠： 186円台前半のサポートが確認されたこと。円安トレンドに根本的な変化がない限り、188円台を試す展開が濃厚である。
【対抗シナリオ】当局の介入発動による大幅調整
188円台に突入した際、あるいはその手前で日本当局が実弾介入に踏み切った場合、パニック的な円買いが発生する。
想定レンジ：183.00 - 187.50
根拠： 介入が実施されれば、過去の例から3～5円規模の調整が予想される。その場合、4月初旬の安値圏である184円近辺、あるいは心理的節目の183円までの急落を想定しておく必要がある。
総評
ユーロ円はポンド円と比較しても「底堅さ」が目立つ。188円という大きな壁を前に一度「ふるい落とし（17日の急落）」が完了したことで、再び上昇エネルギーが蓄積されている。当局の介入さえなければ、今週中に188円台に乗せる可能性は極めて高い。