【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：17年ぶりの高値圏で乱高下、介入警戒をこなしつつ再浮上を狙う



先週（4月13日～4月20日）のまとめ

先週のメキシコペソ円は、高金利を背景とした底堅い上昇が続く中、週末にかけて円急騰（ペソ急落）に巻き込まれる波乱の展開となった。しかし、下値の堅さも改めて確認される一週間であった。



1. 9.25円突破と17年ぶり高値の更新（4月13日～17日前半）

週初、9.16円付近でスタートしたペソ円は、メキシコ中央銀行（中銀）の慎重な利下げスタンスと、日本の低金利継続を見越した「円キャリートレード」の活発化により上値を伸ばした。17日（金）14時台には9.2554円を記録。これは2008年以来、約17年ぶりの高値水準である。



2. 週末の急落と「9.14円」での反発（4月17日後半～20日早朝）

17日（金）23時台、他のクロス円と同様に日本当局による為替介入への警戒感から急落。一時9.1411円（18日早朝）まで売り込まれた。週明け20日（月）朝方もその流れを引き継ぎ、一時9.1384円まで下値を広げたが、ここが絶好の押し目買いポイントとなり、急速に買い戻された。



3. キャリー需要による底堅い回復（4月20日～21日）

20日後半から21日にかけては、再び9.18円台まで水準を回復。他の中央銀行と比較してもメキシコの政策金利（11%超）は圧倒的に高く、依然として「円売り・ペソ買い」のインセンティブが強いことが浮き彫りとなった。



テクニカル分析

最新データから導き出される主要なテクニカル水準は以下の通りである。



トレンド： 日足ベースでは極めて強い上昇トレンドを維持。時間足では週末の急落で一時的に崩れたが、200時間移動平均線付近でのサポートが機能している。



レジスタンス1： 9.200（心理的節目・直近の戻り高値）

レジスタンス2： 9.255（4/17高値・ここを抜けると真空地帯へ）

サポート1： 9.138（4/20安値・目先の重要な下値支持）

サポート2： 9.000（極めて重要な心理的・テクニカル的防衛線）



RSI (14時間足):

17日の高値更新時には80付近の「超過熱圏」に達していたが、現在は50～55付近で推移。過熱感は完全に一服しており、トレンド再開に向けた十分な「余白」が生まれている。

MACD:

週末の急落を受けてゼロライン方向へ下落したが、マイナス圏に沈むことなく反転の兆しを見せている。シグナル線との乖離が縮まっており、近日中にゴールデンクロスを形成する可能性が高い。



今週のポイント・見通し

今週は、「実弾介入への恐怖心」と「高金利通貨としての魅力」のどちらが勝るかが焦点となる。



【メインシナリオ】9.20円台の定着と再度の高値挑戦

介入がない限り、現在の金利差を背景としたペソ買いの流れを止める要因は乏しい。週末の急落で短期的な過熱ポジションが整理されたことは、上昇継続にとってむしろプラス材料と言える。



想定レンジ：9.100 - 9.300



根拠： 9.14円付近での買い支えが確認されたこと。メキシコの経済指標が堅調であれば、再度9.25円超えを目指し、未知の領域（9.3円台）へ突入する展開を想定する。



【対抗シナリオ】介入発動による節目の割り込み

日本当局による実弾介入、あるいは米国の利下げ観測後退によるリスクオフが強まった場合。



想定レンジ：8.850 - 9.200



根拠： 介入が発動された場合、流動性が低下する時間帯であれば9.00円の節目を一気に割り込むリスクがある。その場合、3月後半の揉み合い水準である8.9円付近までの調整を想定しておくべきである。



総評

メキシコペソ円は、主要通貨ペアの中でも「押し目買い意欲」が最も強い通貨の一つである。週末の急落をわずか1日で半値以上戻した事実は、市場が依然として強気であることを示している。当局の介入さえ回避できれば、今週中に先週高値を更新する勢いがある。

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