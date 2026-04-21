【通貨別まとめと見通し】ランド円：9.80円の節目で乱高下、介入警戒による急落をこなし強気姿勢を維持



先週（4月13日～4月20日）のまとめ

先週の南アフリカランド円は、資源価格の堅調さと高金利を背景に強含みで推移したが、週末から週明けにかけて円急騰（ランド急落）の荒波に揉まれる展開となった。しかし、依然として中長期の上昇トレンドラインは維持されている。



1. 9.70円台への定着と年初来高値の更新（4月13日～17日前半）

週初、9.60円台後半でスタートしたランド円は、資源国通貨への資金流入と円売りの流れに乗り、着実に値を切り上げた。17日（金）22時台には9.7750円まで上昇し、直近のレジスタンスを明確に上抜けた。



2. 週末の急落と週明けの「フラッシュ・ムーブ」（4月17日後半～20日）

17日（金）深夜、日本当局による為替介入への警戒感からクロス円全体が急落。ランド円も連れ安となり、9.71円台まで押し戻されて越週した。特筆すべきは20日（月）早朝の動きである。一時9.8003円まで吹き上がった直後、数時間で9.6520円まで1.5円近く急落する極めて荒い値動き（フラッシュ・ムーブ）を見せた。これは流動性の低い時間帯に介入警戒の売りとストップロスが交錯したためと考えられる。



3. 急落後の急速な買い戻し（4月20日後半～21日）

20日の安値9.65円付近からは、高金利通貨としての押し目買いが殺到。21日（火）13時時点では9.7046円付近まで回復しており、パニック的な売りを一日で吸収する底堅さを見せている。



テクニカル分析



トレンド： 日足ベースでは完璧な上昇トレンドを継続。時間足では20日の乱高下により一時的にボリンジャバンドの幅が拡大しているが、中心線付近まで回帰している。



レジスタンス1： 9.775（4/17高値・意識される戻り目）

レジスタンス2： 9.800（4/20につけた年初来高値・強力な心理的節目）

サポート1： 9.650（4/20の急落安値・目先の防衛線）

サポート2： 9.550（4月初旬のサポートライン・重要な押し目買いポイント）



RSI (14時間足):

20日の乱高下を経て、現在は50付近のニュートラルな水準にある。過熱感は完全に解消されており、ファンダメンタルズ次第で上下どちらにも動きやすい状態である。

MACD:

急落の影響でデッドクロスを形成中だが、ゼロラインより高い位置を維持している。ヒストグラムの縮小が始まっており、9.70円台で足場を固めれば再び上昇エネルギーが蓄積される形である。



今週のポイント・見通し

今週は、「9.80円の壁の再挑戦」と「本邦当局による実弾介入の有無」が最大の焦点となる。



【メインシナリオ】底堅い推移と高値圏での保ち合い

南アフリカのインフレ率が高止まりし、SARB（南ア準備銀行）の利下げ開始が先送りされるとの観測がランドを支える。円安基調に変化がない限り、9.65円をサポートとした押し目買い戦略が有効である。



想定レンジ：9.600 - 9.850



根拠： 20日のパニック的な売りを即座にこなしたことで、市場のランド買い意欲の強さが証明された。資源価格（金・プラチナ）が堅調であれば、再度9.80円超えを試すだろう。



【対抗シナリオ】介入発動による深押し

日本当局による実弾介入が実施された場合、他のクロス円以上にボラティリティが増幅されるリスクがある。



想定レンジ：9.300 - 9.750



根拠： 介入による円買いが本格化した場合、9.50円の節目を一気に割り込む可能性がある。その場合、3月後半に揉み合った9.30～9.40円水準までの大幅な調整を覚悟する必要がある。



総評

ランド円は現在、「介入リスク」という重石と「金利差」という強力な推進力の間で揺れ動いている。20日の乱高下で短期的な投機ポジションが整理されたことは、トレンドの持続性を高める要因となる。今週、9.70円台を維持できれば、10円の大節目を意識した一段高への期待が膨らむ局面である。



今週の主な予定 南アフリカ

04/21 18:30 SACCI景況感指数 （3月） 前回 131.4

04/22 17:00 消費者物価指数 （3月） 予想 0.9% 前回 0.4% （前月比）

04/22 17:00 消費者物価指数 （3月） 予想 3.1% 前回 3.0% （前年比）

04/22 20:00 小売売上高 （2月） 予想 4.3% 前回 4.2% （前年比）

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