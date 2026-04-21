◇MLB ドジャース 12-3 ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ドジャースのマックス・マンシー選手が4打数4安打1四球2本塁打の活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献しました。これでマンシー選手は今季8号、レッズのサル・スチュワート選手、カージナルスのジョーダン・ウォーカー選手に並びナ・リーグ本塁打ランキング首位タイに並びました。

この日のロッキーズ戦に6番・サードでスタメン出場したマンシー選手。1点ビハインドの2回、相手先発ホセ・キンタナ投手が投じたスラーブを完璧に捉え、右中間への7号同点ソロを記録しました。4回には先頭打者として四球を選ぶと、6回にはセンター前ヒット、7回にはセカンドへの内野安打と、この時点で猛打賞と躍動します。

さらに9-2で迎えた9回の第5打席では、タナー・ゴードン投手が投じた5球目のストレートを逆方向へ。プルヒッターのマンシー選手にしては珍しいレフトスタンドへの8号ソロとなりました。

マンシー選手はこれまでにも1試合複数本塁打を度々記録し、日本時間11日のレンジャーズ戦では、5打数4安打3本塁打、18日のロッキーズ戦でも4打数3安打2本塁打を放っていました。その固め打ちにより、22試合目で今季8本塁打(※昨季は現地6月3日のメッツ戦、61試合目で到達)。昨季より約1か月半、39試合も早い到達となりました。