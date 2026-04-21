「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２１日午後１時現在で日進工具<6157.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



日進工具は１５％を超える急騰で９００円台半ばまで一気に上値を伸ばした。切削工具の製造・販売を手掛けるが、超硬小径エンドミルに特化し高水準の需要を捉えている。足もとの業績も会社側の想定を上回って推移、２０日取引終了後に２６年３月期業績の上方修正を発表し、営業利益は従来予想の１３億１０００万円から１９億５９００万円（前の期比１１％増）に大幅増額した。これを受けて上値を見込んだ投資マネーを呼び込んだ格好だ。ＡＩデータセンター分野の活況を背景に半導体向けが大きく伸び、全体収益を牽引している。



出所：MINKABU PRESS