「キレキレ」「世界でも活躍出来る」フランス古豪から関心報道もあった北欧強豪の25歳FW、圧巻の１ゴール・１アシストに賛辞続々！「完璧すぎます」
デンマークのブレンビーに所属するFW福田翔生が４月20日、公式SNSを更新。自身がマークしたゴールとアシストの動画をアップロードし、次のように綴った。
「ずっと練習していた形が結果になってよかった。ピッチで価値を証明していくしかないのでやり続けます！」
25歳のアタッカーは、18日に開催されたデンマークリーグ（チャンピオンシップグループ）第27節のスナユスケ戦で、40分にキレキレのフェイントからの左足クロスで３点目をアシスト。さらに、67分には味方との好連係から裏抜けして６点目を奪い、６−０の圧勝に貢献していた。
この圧巻のパフォーマンスに、ファンからに次のようなコメントが寄せられた。
「キレキレ〜」
「ナイスゴ〜〜ル」
「完璧すぎます」
「すごいきれいに決まってる」
「完璧な裏どりだね！」
「世界でも活躍出来る翔生くん。凄い嬉しいです」
「福田の活躍うれしい」
「凄い。チームメイトとの呼吸もピッタリ！！また決めてください」
「完璧なゴールだ」
「トラップもセンタリングもチームメイトとのコンビネーションからのシュートも翔生のPLAYサイコー」
２月にはフランス２部の古豪サンテティエンヌからの関心報道もあった北欧の強豪で、存在感を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】北欧で躍動！福田翔生が圧巻の１ゴール・１アシスト
「ずっと練習していた形が結果になってよかった。ピッチで価値を証明していくしかないのでやり続けます！」
25歳のアタッカーは、18日に開催されたデンマークリーグ（チャンピオンシップグループ）第27節のスナユスケ戦で、40分にキレキレのフェイントからの左足クロスで３点目をアシスト。さらに、67分には味方との好連係から裏抜けして６点目を奪い、６−０の圧勝に貢献していた。
この圧巻のパフォーマンスに、ファンからに次のようなコメントが寄せられた。
「ナイスゴ〜〜ル」
「完璧すぎます」
「すごいきれいに決まってる」
「完璧な裏どりだね！」
「世界でも活躍出来る翔生くん。凄い嬉しいです」
「福田の活躍うれしい」
「凄い。チームメイトとの呼吸もピッタリ！！また決めてください」
「完璧なゴールだ」
「トラップもセンタリングもチームメイトとのコンビネーションからのシュートも翔生のPLAYサイコー」
２月にはフランス２部の古豪サンテティエンヌからの関心報道もあった北欧の強豪で、存在感を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】北欧で躍動！福田翔生が圧巻の１ゴール・１アシスト