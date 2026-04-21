スナユスケ戦で躍動した福田。写真：アフロ

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　デンマークのブレンビーに所属するFW福田翔生が４月20日、公式SNSを更新。自身がマークしたゴールとアシストの動画をアップロードし、次のように綴った。

「ずっと練習していた形が結果になってよかった。ピッチで価値を証明していくしかないのでやり続けます！」

　25歳のアタッカーは、18日に開催されたデンマークリーグ（チャンピオンシップグループ）第27節のスナユスケ戦で、40分にキレキレのフェイントからの左足クロスで３点目をアシスト。さらに、67分には味方との好連係から裏抜けして６点目を奪い、６−０の圧勝に貢献していた。
 
　この圧巻のパフォーマンスに、ファンからに次のようなコメントが寄せられた。

「キレキレ〜」
「ナイスゴ〜〜ル」
「完璧すぎます」
「すごいきれいに決まってる」
「完璧な裏どりだね！」
「世界でも活躍出来る翔生くん。凄い嬉しいです」
「福田の活躍うれしい」
「凄い。チームメイトとの呼吸もピッタリ！！また決めてください」
「完璧なゴールだ」
「トラップもセンタリングもチームメイトとのコンビネーションからのシュートも翔生のPLAYサイコー」

　２月にはフランス２部の古豪サンテティエンヌからの関心報道もあった北欧の強豪で、存在感を高めている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】北欧で躍動！福田翔生が圧巻の１ゴール・１アシスト

 