目黒蓮が小鳥を指に乗せた笑顔ショット披露！緑のネクタイが映えるスーツ姿に「童話の主人公みたい」「めめかわいい」「爽やかすぎる」「センター分けメロい」の声

【写真】小鳥を指に乗せる目黒蓮／目黒蓮「ネピア」CMオフショット／「ネピア」新CM＆メイキング

ネピアの公式SNSが更新され、Snow Manの目黒蓮と桜田ひよりのネピアオリジナルグッズが当たるキャンペーンが告知された。目黒の爽やかなスーツ姿にも注目が集まっている。

■目黒蓮、グリーンのネクタイが映える爽やかビジュアル披露

投稿では、ネピア ティシュ／トイレットロールを購入すると、抽選で目黒のノートと桜田のシールがプレゼントされることを告知している。

あわせて公開されたノートには、センター分けのヘアスタイルで、黒のスーツに白シャツ、鮮やかなグリーンのネクタイを合わせた目黒の姿が。手に小鳥を乗せ、やわらかな笑顔を見せており、春らしいみずみずしい背景も相まって、清潔感のある雰囲気を漂わせている。

シールには、グレーのスーツ姿で遠くを見つめる桜田のビジュアルが使用されている。グリーンを基調にしたデザインはブランドイメージともマッチしており、全体の軽やかなムードをいっそう引き立てている。

SNSでは「めめかわいい」「爽やかすぎる」「ビジュ良すぎる」「童話の主人公みたい」「笑顔がやさしい」「欲しい！」「安定にかっこいい」などの声が上がっている。

■目黒蓮「ネピア」CMオフショット

■「ネピア」新CM＆メイキング

Snow Man

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