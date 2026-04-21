東ソー <4042> [東証Ｐ] が4月21日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の940億円→1060億円(前の期は1030億円)に12.8％上方修正し、一転して2.9％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の482億円→602億円(前年同期は578億円)に24.9％増額し、一転して4.1％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高は、円安進行や海外市況の上振れもあり前回予想を上回る見込みです。営業利益は、増収や在庫受払差の改善などにより前回予想を上回る見込みです。経常利益は、営業利益の改善に加え、円安進行に伴う為替差損益の改善により営業外損益が改善することから、前回予想を上回る見込みです。親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益の改善に加え、政策保有株式の売却益による特別損益の改善などに伴い前回予想を上回る見込みです。※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。従いまして、様々な要素により、実際の業績は現在予測している数値と異なる可能性があります。