21日14時現在の日経平均株価は前日比628.79円（1.07％）高の5万9453.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は556、値下がりは957、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を288.02円押し上げている。次いで東エレク <8035>が162.92円、フジクラ <5803>が60.74円、イビデン <4062>が58.66円、キオクシア <285A>が48.10円と続く。



マイナス寄与度は22.12円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、テルモ <4543>が15.69円、トヨタ <7203>が15.25円、コナミＧ <9766>が13.58円、ダイキン <6367>が9.22円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、情報・通信、金属製品と続く。値下がり上位には医薬品、輸送用機器、銀行が並んでいる。



※14時0分2秒時点



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